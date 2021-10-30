協恩中學2022/23中一入學簡介會重點一覽　所有申請者獲首輪面試

直資女校協恩中學今日（30日）舉行2022/23學年中一入學簡介講座，考慮到防疫限制，講座以網上直播形式進行，只有事先報名家長會獲發講座連結。

本文集中整合中一入學簡介講座中，校方提供的面試貼士及報名注意事項。協恩中學錄取中一新生時，會考慮面試表現（30%）、學業成績（30%）、課外活動或獎項（20%）及品行（20%）。

據校方提供資料，協恩下學年將繼續提供180個中一學額，初中學費維持36,810元。與上學年一樣，正常情況下所有申請人均會獲得首輪面試機會。申請人最遲須在11月4日報名，並在11月6日中午前親赴學校遞交文件及報名費。不論獲取錄與否，申請人均會在2022年5月3日或之前收到通知。



協恩中學。（資料圖片）

網上填表後須親赴學校交文件及報名費

協恩中學2022/23學年中一將提供180個學額，有意報名者最遲在11日4日晚上11時59分於協恩校網建立帳戶，並完成網上填表程序。

在網上填表後，申請人須在11月6日（星期六）中午12:00前將表格列印本，連同證明文件及報名費（50元）一併送交協恩中學，在獲得學校職員發出收據，申請程序才算完成。由於學校不接受郵寄申請表及證明文件，故申請人必須親身或委託親友遞交，否則將不會有面試機會。

協恩中學副校長周希怡。（協恩中學網上中一簡介會影片截圖）

所有申請者可獲首輪面試機會 暫定11.27進行

首輪面試擬於11月27日進行，一般情況下，所有申請者均會獲得首輪面試機會，而學校將在11月13日（星期六）公布各報名者的面試時間。首輪面試為個人面試，協恩建議面試者穿小學校服，面試以英語及廣東話進行，不諳廣東話者可在報名時選填普通話。評估範圍包括表達、語文、思考能力、邏輯思維及創意等。校方會在首輪面試篩選出500至600名申請者，進入第二輪面試。

副校長周希怡說，去年網上面試成功參與率約90%，餘下10%則出現技術問題等，故校方今年特別安排11月24日有面試前的網上技術簡介會，協助同學熟習登入程序。她提醒，學生可事先熟習google meet及zoom的運作。

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次輪面試須父母陪同

次輪面試會分階段邀約學生進行，學生會在2021年12月至2022年3月中旬收到校方電郵通知，屆時學生須在父母陪同下，與校長、副校長、助理校長或資深老師會談。周希怡強調，見面先後次序與取錄無必然關係，提醒家長毋須過於緊張。但在填交資料時留意，勿將全班及全級成績混淆，否則或影響取錄。她又透露，次輪面試話題圍繞學生個性、興趣、品格、日常生活、個人期望等，同學亦可主動發問。

另設運動技能及音樂測試

此外，協恩中學另設運動技能及音樂測試日，有意參加者須填寫特定表格。當中運動技能可選項目包括田徑、羽毛球、籃球、劍擊、曲棍球、壁球、游泳、乒乓球、網球、排球及三項鐵人。

音樂測試方面，周希怡說，因疫下不便除罩吹奏，屆時學校會選出部份學生，並提出相當於英國皇家音樂學院6至8級的演奏要求，學生再按要求自選2至3分鐘樂曲演奏。學校再學生提交錄影評分。

但周希怡強調，即使學生在小學階段無任何運動或音樂優秀表現，只要品行及學業成績理想，亦有機會獲取錄。

協恩中學2022/23學年中一將提供180個學額。（資料圖片／張浩維攝）

主要以英文上課、小班教學 核心科按能力分組教學

另外，學校公開試表現方面。副校長林苑芬說，該校歷屆文憑試成績理想，近幾年逾六成升讀香港大學、中文大學或科技大學，而近兩年更有十多名學生獲醫學院取錄。

協恩中學採取小組教學、三測兩考，以英文為主要教學語言，亦會分班照顧學生學習差異，包括每級兩班精英班、核心科再按能力全級分小組上課，另設尖子增益課程、課後外語自選班等。