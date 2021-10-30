協恩中學2022/23中一申請　校長偏好3類學生　內附報名及面試貼士

直資女校協恩中學今日（30日）舉行2022/23學年中一入學簡介講座，並在即日至11月4日接受報名。協恩下學年將繼續提供180個中一學額，初中學費維持36,810元。與上學年一樣，正常情況下所有申請人均會獲得首輪面試機會。

校長梁少儀指出，希望取錄謙虛且抱有感恩的心、「唔怕捱苦」及信任團隊的學生。

而副校長周希怡就面試及報名提供「貼士」。她說，曾有不懂回答回題的學生「驚到喊」，建議家長教導女兒即使不懂作答，亦可「盡量估」及表達看法，「答錯唔係幾好，但回應會睇到表達能力、思考方法」。



協恩中學2022/23中一入學簡介會重點一覽 所有申請者獲首輪面試

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協恩中學下學年繼續提供180個中一學額，初中學費維持36,810元。與上學年一樣，正常情況下所有申請人均會獲得首輪面試機會。申請人最遲須在11月4日報名，並在11月6日中午前親赴學校遞交網上申請表列印本、成績表、出生證明等文件及報名費。不論獲取錄與否，申請人均會在2022年5月3日或之前收到通知。

全級全班名次須填妥 否則或影響取錄

校方今日（30日）上午舉行的2022/23學年中一入學簡介講座，校長梁少儀說，學校本計劃舉辦實體簡介會，但考慮到防疫要求，可接待人數有限，故決定網上進行。校方透露有逾2,000個家庭報名參與，而學校Youtube直播連結高峰時有逾1,370人觀看。

副校長周希怡提醒，家長填報資料時要留意填妥全級及全班名次，否則或影響取錄。而遞交學生成就表現附件最多只限8頁紙，另可附上小六最新成績表。

協恩中學校長梁少儀。（協恩中學網上中一簡介會影片截圖）

校長：盼錄取謙虛感恩、不怕「捱苦」及信任學校的學生

梁少儀先簡介學校辦學理念，以及疫情下學校如何維持學生多元發展。她直言，學校不但希望錄取有基本學術能力的學生，亦重視學生的品德，主要希望取錄謙虛且抱有感恩的心、「唔怕捱苦」及信任團隊的學生。

梁少儀直言，不希望學生單以「拎咗幾多個獎可為學校爭光」來作為適合入讀原因，因學校期望學生有感恩的心，「學生要了解考得幾好、有出色表現，唔單係上帝畀嘅才幹，亦有爸爸媽媽、長輩嘅扶持帶領。」

協恩中學2022/23學年繼續提供180個中一學額，初中學費維持36,810元。（資料圖片）

第二，梁少儀說，學校希望錄取「唔怕捱苦」的學生，「同學係要主動珍惜每一個學習機會，如果囡囡好重視要瞓好耐覺，或者怕搭車，最好搵一間就近你哋居住環境嘅學校就讀。」

第三，梁少儀重申，協恩中學著重團隊信任，若部份學生傾向獨立學習須多加考慮，「希望收返嚟嘅學生，面對任何問題個陣唔係獨力解決，而係相信身邊嘅同學同大人，會畀好嘅意見佢。」

協恩中學副校長周希怡。（協恩中學網上中一簡介會影片截圖）

協恩中學會設兩輪面試，基本上所有報名者會獲安排參加首輪面試，首輪面試在網上進行，著重學生表達、解難、運算、邏輯思維及創意等能力；次輪由父母陪同面試，話題圍繞學生個性、興趣、品格、日常生活及個人期望等。另設運動技能及音樂測試。

副校長：留意街上廣告、行人表現 思考如何用英文表達

副校長周希怡指出，整個首輪面試過程不多於15分鐘，實際與老師交談時間大約數分鐘，希望家長輕鬆面對。她坦言，曾有學生因不懂回答面試題目而「驚到喊」，建議家長事先提醒女兒可以輕鬆心情應考，即使不懂作答題目，亦可「盡量估」再表達看法。而學生面試期間，家長需保持安靜，即使學生不懂作答、「坐得唔直或者細聲」，亦不宜揚聲提醒。

答錯唔係幾好，但回應會睇到表達能力、思考方法，如果同學不發一言或者只講兩句，老師好難幫到佢。 協愚中學副校長周希怡

面試內容方面，周希怡教路指，家長日常與女兒相處時，可了解其興趣及個人期望，外出亦可與女兒留意他人的行為表現、街上的廣告或公共設備，思考並練習以英文表達看法。