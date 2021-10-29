拔萃女書院協恩中學多校招插班生　學界指移民潮有級別學位難填補

開學個多月，不少直資及資助中學仍在招收各級插班生，包括拔萃女書院（女拔）、協恩中學、香港華人基督教聯會真道書院，資助學校喇沙書院等，香港直接資助學校議會主席陳狄安認為，目前難以預料未來移民情況，但現時數字上已趨平穩，最高峰是6、7月的時候。而學生流失，除了學費收益的部分受影響外，對教學同樣造成一定程度的困擾。



在上年疫苗未普及的情況下移民潮已經發生，因此香港直接資助學校議會主席陳狄安認為，現時疫苗雖普及，但一直以來要移民的最多都是隔離處理，因此不認為有疫苗的情況下會令更多人加快移民腳步。

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陳狄安指退學情況主要發生在兩個時間點，一是9月前，主要為想去英國、加拿大和北半球其他國家的同學；其次是1月左右的時間，主要為紐西蘭、澳洲和南半球其他國家。對於未來香港家庭的移民情況，陳狄安直言難以判斷，因為各國疫情不一，在未完全通關的情況下對部分人來說的確是一個限制，同時中學生退學未必會申報原因，難以得知學生退學是否因為移民或只是按原先計劃到海外升學。

學位空缺影響教學

學生因移民退學導致不少直資學校出現學額空缺，對此陳狄安指直資學校的高小及高中生學位比較難招收插班生填補，部分高小學生因擔心轉校後呈分試試卷水平不一，影響升中結果；高中學生不少已有固定社交圈子同時即將升讀大學，因此也難以招收插班生。

而學生退學除了影響學費收益外，同樣會影響校內教學質素，陳狄安說：「雖然小班教學不是壞事，但不少直資中學開設大量選修課，導致部分科目本身的學生人數便不多，在有學生退學的情況下，部分科目可能只剩下幾個人。對於一些討論、『做project』的互動教學來說，會受到很大影響。」

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