法援改革︱法援署長︰現過份集中少數律師接辦　70%由申請人提名

政府建議修改法援制度，包括刑事案件法援申請人不能自選律師，改由法援署指派律師代表，以及減少每名律師每年承接的法援案件數量。法律援助署署長鄺寶昌今早（30日）在電台節目上表示，去年刑事法援案件有20%集中由5%律師及大律師處理，現今有70%由申請人提名，今次建議是希望減少接辦案件過份集中，他強調法律上申請人並無提名權利，法援署過往只是基於「尊重」安排。對於申請人對指派律師未必有互信，他以需要腦科醫生但找心臟科醫生為比喻，須顧及律師專長是否適合接辦案件，強調法援署的目標是向受助人提供合適的法律代表，並指重大案件會小心處理。



法律援助署署長鄺寶昌。（資料圖片／梁鵬威攝）

鄺寶昌今早出席港台節目《星期六問責》，指2020年408位律師、312位大律師接辦刑事法援案件，但發現由5%律師及大律師處理20%刑事法援案，認為過份集中，令部分具備同樣專長的律師失去代表受助人的機會，繼而未能符合三年內接辦五宗法援案件的規定，他認為長遠對社會未必是好事，今次改革對培養律師有好處。

鄺寶昌表示，五年前70%申請由法援署指派律師，現今有70%由申請人提名，有關現象相信與過去五年放寬提名有關，強調法律上申請人並無提名權利，法援署過往只是基於「尊重」安排，「好坦白講，有時都見過啲案件，申請人去選擇自己的律師，不過如果個律師未必有嗰個專長，咁係咪對個受助人仲不利呢？」他指，法援署的目標是向受助人提供合適的法律代表。

對於申請人對指派律師未必有互信，鄺寶昌認為，「我明白你同呢位律師可能係有好好嘅關係，不過呢個律師唔係呢個專長，即等如睇醫生，我係需要個腦科醫生但鐘意個心臟科醫生，嚟代表個案件，我覺得對申請人嘅利益係無任何保障。」鄺寶昌指重大案件會小心處理，為嚴重案件指派的律師，須有五至十年經驗，及會檢視其專長範疇。

至於由政治立場不同的律師代表受助人，會否損害當事人利益，鄺寶昌不認同，他相信律師及大律師知道其責任，如果自覺不能好好代表當事人，就不會承接案件，「如果接咗呢個案件，我哋要信任香港嘅法律制度，律師係有個責任要盡做到最好代表申請人。」

鄺寶昌不認同委派會造成與訴雙方資歷不對等

司法覆核方面，改革建議限制律師和大律師，分別每年最多承接5宗及3宗案件。鄺寶昌解釋，署方名冊中有177名律師及225名大律師可處理司法覆核案，但2020年獲批法援的司法覆核案有80多宗，有94%由10位律師集中處理，有62%由10位大律師接手。

對於政府一方由資深大狀代表，選擇不受限，市民就因心儀律師滿額，而要由資歷稍遜的律師代表，會造成辯論質素不對等及不公平，鄺寶昌認為，受助人可提名另一名大律師，不應感覺全港只有一位律師可處理其案件，不覺得會「揀唔到」，名冊中很多都是行內資深律師，署方委派時也會考慮與訟對方的律師資歷，有需要時會同時委派資深大律師及律師處理案件，又指不少曾代表政府的律師，亦在承接法援案的名冊。