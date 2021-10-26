法援改革︱大律師公會憂委派律師資歷不對等　或影響法庭正確判決

政府提出改革法援制度，加強管理由法援支付的各類案件，包括規定刑事案須由法援署委派律師，不再容許申請人自由選擇。民事案則收緊律師每年的接辦案件上限，其中司法覆核案新設限額，大律師每年只可處理3宗，事務律師則以5宗為上限。



大律師公會認同公平分配法援案件及增加透明度等原則，惟擔心對法援申請人就司法覆核案件委聘大律師施加限制，而代表政府一方的外聘大律師卻不受限，或會導致資歷不對等，最終難以保證訟方的論據及論點的質素，繼而影響法院作出正確判決。大律師公會及律師會均批評今次改革過於倉卒，有關文件上周五（22日）才對外公布，未能詳細研究。



大律師公會：接辦司法覆核案設限額或致判決不公

立法會司法及法律事務委員會今（26日）召開特別會議，討論政府就「完善香港法律援助制度的擬議措施」。大律師公會憲法及人權事務委員會主席馬嘉駿關注，倘若為每名大律師接辦司法覆核案件設限，而申請人「覺得案件涉及好重大的法律議題，想搵一個具資深經歷的大律師處理。但那個大律師年頭已接3單，爆了限額接唔到」，結果除了影響申請人利益，更重要是可能造成訟辯雙方大律師資歷差異，繼而產生判決不公。

夏博義：原則上認同公平分配法援工作

馬同時留意到，改革後如果法援申請人同時就案件尋找額外的義務律師，須事前得到法援署同意，否則署方會撤銷批出的法援。他要求政府清楚交代批准的條件，認為義助一直是年輕從業者的學習渠道，在資深大律師帶領下吸收經驗，而公會現時也有獎學金計劃，與法援署協調，令年輕大律師可藉此吸收經驗。

大律師公會主席夏博義表示，將仔細研究改革建議，並配合政府時間表，在今年內提交詳細報告回應；強調任何改動包括律師的指派安排，均必須依循《基本法》第35條，保障市民選擇律師的權利。

謝偉俊：基本法第35條不能過分解讀

本身是律師的立法會議員謝偉俊認為，《基本法》第35條不能過分解讀，「（大律師接辦司法覆核案件不設限）唔應該咁離譜，我要搵譬如（資深大律師）李柱銘，每一次（都係），得唔得？梗係唔得啦。」他認為《基本法》保障市民接受公平審訊的權利，特別在刑事案件方面，因為面對的是檢控機關，惟「法援唔係養律師」，更不應該淪為部分人的「長年飯票」，法援作為社會服務，適度改革是無可厚非。

不過，謝偉都要求政府解釋為何建議如此倉卒，政務司司長辦公室轄下行政署署長鄭鍾偉解釋，改革是內部行政變動，不涉及修例，而且根據法例，委派律師的權力一直在法援署署長手上，認為社會表達了對改革的迫切訴求，坦承「我哋係心急做，我係贊成加。」他又稱，即使刑事案未來由法援署委派律師，仍會秉持以受助人利益為前提委任合適律師。