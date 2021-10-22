法援刑事案擬禁自選律師　政府引意見：有律師鼓勵覆核後獲聘

特首林鄭月娥6月宣布檢視法援制度，至今不足五個月，一系列「完善」措施今日（22日）出爐。根據法律援助署向立法會提交的文件顯示，未來刑事案件的法援申請人，一般情況下由法援署指派律師，其他司法覆核及民事案件，進一步限制每名律師每年最多可接的法援案件數目。



有報道引述消息指措施毋須修例，只須以行政措施方式執行，預料今年內可以實施。



刑事案件將由法援署指派律師

政府在文件中表示，《刑事案件法律援助規則》並無指明委派律師的做法，但過往慣例令人誤以為申請人可自行挑選。政府舉例去年的刑事法援案件，408名律師接辦了共2,695宗，另312名大律師接辦共2,738宗。

當中接辦最多案件的20名律師和20名大律師，分別處理了504宗和549宗案件，佔比分別達19%及20%。

為了加強管理法援申請及個案，防範濫用，以及增加接辦律師人數，防止獲委派案件過度集中，當局建議日後除特殊情況外，例如指明律師曾在下級法院代表申請人，否則將不容許他們在刑事案件方面自行選擇代表律師，而改由法援署指派，署方會按不同案件類型制定律師名單。

民事、司法覆核案律師接辦數進一步設限

至於民事及司法覆核案件，前者過往已有限制大律師及律師的接辦數目。新建議進一步收窄，提出大律師每年最多可接的民事法援案件由20宗減至15宗；事務律師由35宗減至30宗。現有限額其實已在2018年減少，之前大律師及律師可接案限額是25及45宗。

司法覆核案件的限額則屬新設，日後每名大律師每年最多可接3宗法援案件，事務律師則最多5宗。文件解釋，去年87宗司法覆核法援案，有82宗高度集中由15名事務律師及37名大律師處理。

引述有意見指律師先義助、再鼓勵申法援

文件開頭特別解釋，今次檢討及「完善」是因為愈來愈多人關注法援提名律師機制被濫用，尤其在司法覆核案件，認為刑事案及司法覆核案集中由少數律師、大律師及事務所處理。引述有意見指，某些若干政治立場的律師先對申請人提供義務協助，再鼓勵他們司法覆核，並向法援署提名聘用他們。

文件又指公眾提出要廢除由申請人自選律師、並要為律師接辦數目設限，甚至審核案件認為有勝算才批出法援。政府認為有必要維護公眾信心，達到市民期望而作出完善。

湯家驊：法援原意令年輕律師有機會接案

行政會議成員、資深大律師湯家驊在電台節目表示，法援制度本身是希望所有登記律師特別是年輕律師有機會輪流接案，而反修例案件有申請人堅持由某幾名律師接案，並非制度原意。他相信大律師及律師專業，不會受政治立場影響，如有律師明顯有政治立場，被懷疑不中立，法援制度不應指派該律師跟進案件。

經民聯立法會議員梁美芬指，歡迎政府接納她的建議，認為措施能解決法援被濫用、案件過度集中於個別律師或事務所等問題，讓更多律師可透過處理法援案件累積經驗，對法律界和法援受助人更加公平，更能彰顯司法公義。

根據今次政府文件顯示，法援旨在確保市民享有《基本法》第二十五條所賦予的權利，即「香港居民在法律面前一律平等」，確保沒有人會因欠缺經濟能力而無法尋求公義，認為法援制度一直在這方面擔當着重要角色。

大律師公會、律師會同指將研究建議

律師會會長陳澤銘回覆傳媒時指，會由專責委員會研究檢討方案細節，將會派代表出席立法會會議。大律師公會則指，需要時間研究建議，有需要會就細節諮詢持分者和公眾意見，強調被告選擇律師的權利受《基本法》第35條保障。

當局的其他建議，還有法援署定期公布數據，包括獲批及拒絕的申請數目、涉及的援助金額、參與的律師及大律師數目等，以提高透明度。立法會司法及法律事務委員會，將於下星期二開會討論。