美食嘉年華開鑼攤檔稱人流旺　市民搶19.9元豬手：消費券早花光

「第8屆香港美食嘉年華」今（30日）開鑼，一連九日在葵涌運動場，以逾270個攤檔吸引一眾食家。

今早仍未開場已有數百人在閘外大排場龍，等候掃平貨，排頭位的胡女士指，提早超過一小時到場排隊，鎖定目標購買限量19.9元的急凍豬手。其餘市民甫開檔亦一窩蜂衝到豬手檔掃平貨，無法搶購的市民一度鼓譟。

賣豬手的「一豚食品」負責人表示，今早場內人頭湧湧，銷情較想像中好，又形容市民對特價豬手「好熱情，一窩蜂，唔夠一分鐘就好快賣曬」，需要急忙補貨，希望能將生意額推高2、3成。她又指，近日的物流困境亦令其公司承受很大壓力，但暫時仍會維持原價，不排除日後要加價10%。



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美食嘉年華早上10時半開放入場，仍未開閘已有數百人排隊等候，甫開閘市民便起步跑到心意攤位，搶購限量特價貨。以19.9元豬手做招徠的一豚食品成為大熱，特價豬手每日限售20隻，惟有市民未能購買，亦有疑似插隊的情況出現，令客人一度鼓譟，場面混亂。

排頭位的胡女士指，早上9時半便到場覇靚位，較開幕時間早一小時，她表示早已鎖定目標，購買19.9元豬手，大讚「好抵」，較市價便宜約50元。她打算搶完豬手後，便轉戰10元3包的拉麵福袋。她又指，過往較少參加美食嘉年華，「多數去工展會，工展會大啲，多啲嘢選」，惟8月的工展會購物節移師至亞洲博覽館，太遙遠，加上年底的工展會未知能否成事，遂轉戰美食嘉年華掃平貨，她形容很久沒有參加這類型盛事，感到十分開心。她又指，消費券早已花光，只能「揞荷包」。

售賣豬手的一豚食品市部經理莊珮樺表示，今日銷情較想像中好，形容市民對特價豬手「好熱情，一窩蜂，唔夠一分鐘就好快賣曬」，對於銷售期間場面混亂，她表示，已檢討做法，明天會以派籌代替排隊。她又稱，特價豬手成功吸客，「短短唔夠一個鐘，我已經有6箱貨（賣）走咗喇」，亦即大約有過百隻豬手售出，她亦要急忙補貨，以應付需求。

被問到疫情下禁止試食會否影響生意，莊珮樺坦言，本來亦有此憂慮，並由熟食轉型至急凍食品，惟今日的人流量較想像中樂觀，甚至能追上往屆的人潮，形容現時一直「人頭湧湧」、反應熱烈，期望未來8日銷情能持續熱烈，將生意額推高2、3成。

售賣湯包、凍肉的負責人莫先生表示，其公司在工展會做了近20年，認為已儲了大批熟客，疫情對其生意影響不大，又指今日的人流不俗，「以葵芳嚟講，算係OK啦」。他續指，其攤位亦已齊集消費券的電子支付工具，「冇就冇得做架喇，阿婆阿伯都識嘟嘟嘟」，惟不少市民的消費券已花光，或未能如8月在亞博的購物節一樣，以消費券力谷生意額，「今朝都真係一半一半，都幾多現金」。

開幕一個多小時後，不少市民已滿載而歸。工展會常客梁女士表示，首一小時全力買凍肉和急凍海鮮，已花費近2,000元，「出面一包賣70幾蚊，呢度賣50蚊度之嘛」，她又指，除凍肉外，其他展銷品的價錢與坊間差別不大。她又指，今日場面較以往大為冷清，沒有以往人迫人的熱鬧氣氛，「唔知係咪早得滯呢，靜咗啲囉，以前銅鑼灣、花墟嗰度一開，我哋次次都去架，好熱鬧好多人，而家靜啲」。

花費了3,000多元的曾太表示，今年退休才有閒暇到美食嘉年華，更特地由西貢駕車到葵涌掃貨，她最終滿載而歸，推着兩個購物車離開。她表示，花了千多元買花膠，另外也買了澳洲鮑魚、果汁和煮食煲，形容場內的產品較市面便宜，而她到場前已做足功課，鎖定掃貨目標。

今次嘉年華由香港中華廠商聯合會舉辦，會長史立德表示，今早人流頗為踴躍，首一小時已有約1,000人入場，又指8月在亞博舉行的購物節吸引了5萬多人入場，銷售額達6,000萬元，希望今次嘉年華能承接購物節的氣氛，在一連九日活動下，吸引15萬人入場，令銷售數字衝破過億元。他又指，消費券帶旺銷情，加上現場加添了大抽獎等活動，冀能推動市民消費。

被問到政府要求多個場地要使用「安心出行」，嘉年華會否跟隨，史立德表示，昨晚才得悉有關政策，已隨即向政府了解，確定今次場地屬於足球場，本身是不用收費的政府處所，因此並不需要使用安心出行，參加活動的市民仍可繼續「填紙仔」。對於強制使用安心出行會否打擊人流，他則認為不少市民已習慣使用有關應用程式，自己本來亦會填紙仔，但近日已改用安心出行，認為更加方便，不認同強制使用會打擊市道。