安心出行｜下周一入街市須掃安心出行　檔主：擔心客人嫌麻煩唔嚟

下周一（1日）起，進入食環署轄下街市要必須掃「安心出行」。有街市檔主認為做法對客人不方便，擔心或減低客人入內買餸的意欲，或轉到街市外的檔口買餸。亦有檔主認為做法對大家都有保障，會盡量配合，又認為政府實施時會有措施應對及解決相關問題。



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政府宣布由下星期一（1日）起，進入食環署轄下場地，包括公眾街市、小販市場及熟食市場等，均必須使用「安心出行」流動應用程式。記者今早（30日）到位於荃灣的楊屋道街市視察，留意到街市門外未有特別加貼「安心出行」的掃描碼，亦未有提供表格收集箱。門外的職員透露，下周一起會為入內的市民提供表格「填紙仔」。

憂客人怕麻煩減入街市買餸意欲

魚檔檔主陳女士認為，做法對客人不方便，特別是部分長者未必懂得使用「安心出行」，又擔心有機會減低客人入內買餸的意欲。她直言：「最好唔洗用啦咁麻煩嘅嘢，啲客都好麻煩啦，搞咁多嘢做乜。」

由於出入街市都必須使用「安心出行」，陳女士覺得對檔主而言亦不方便，「有時趕住食飯，得兩三個字，又要㩒呢樣㩒個樣梗係煩啦。」

蔬菜雜貨檔老闆劉先生指，有老熟客向反映不懂得使用「安心出行」，他亦擔心老人家未必有智能電話，加上可能不懂得使用應用程式，憂慮強制使用會令客人減少。不過，他認為使用「安心出行」能夠有助追蹤患者，「係好嘅，保護大家」。

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雖然有檔主憂會影響生意，但賣牛肉檔的負責人韋先生就認為，做法對大家都有保障，會盡量配合，又認為政府實施時會有措施應對相關問題，「等老人家可以去到街市」。

長者冇智能電話：叫啲後生買餸」

陳婆婆表示，沒有使用智能電話，亦不懂得用「安心出行」，直言「要嘟我都冇辦法，叫啲後生買」，或轉到街市外的檔口買餸。

78歲的高太則表示，出入食肆一向有使用「安心出行」，但「有啲婆婆冇（安心出行）」，又指有部分朋友都向她表示不懂使用。她指，由於患心臟病沒有接種疫苗，故覺得使用「安心出行」會較為安心，又覺得應用程式不難用。