安心出行｜街市掃碼要求有不同　食環署街市周一強制嘟　即睇名單

政府部份場所強制要求使用「安心出行」，由下周一（11月1日）起，市民進入食環署轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場，均須掃瞄「安心出行」。不過，本港並非所有街市由食環署管理，房委會、基匯資本及領展，就分別指出，顧客進入轄下街市，可自願使用安心出行。

不同街市使用「安心出行」的安排有不同，《香港01》為整理資料，方便讀者了解進入哪些街市，必須掃碼。



▼食環署轄下公眾街市名單▼



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食環署僅向3類市民提供嘟「安心出行」豁免

食環署日前公布從下周一起，市民在進入食環署的辦事處和室內設施，包括其轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場前，均需要使用「安心出行」。

12歲以下或65歲或以上市民，以及殘疾人士，如未能使用程式，須在進入場地前填寫指定表格登記其姓名、身份證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期及時間，並須向駐場人員出示相關身份證明文件以作核實，駐場人員同時亦會即場致電核實其提交的聯絡電話。

在適應期內，如個別人士因真正困難未能使用程式，將以務實體恤態度處理，例如容許填寫「訪客資料記錄表」作替代。

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領展街市︰街市門口有二維碼可自願嘟

至於由其他機構營辦的街市，進入街市需否嘟「安心出行」的安排，則與食環署的強制要求有分別。

領展旗下亦有不少屋邨街市，領展表示，如果一刀切禁止未能使用安心出行的市民進入旗下場所，可能會對他們的日常生活構成影響，需要審慎評估。而旗下商場及街市於去年政府推出安心出行初期，已張貼有關二維碼，供市民自願使用。

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基滙資本「民坊」旗下街市︰不需強制使用安心出行

而近年購入不少屋邨商場及街市的基滙資本，旗下的管理團隊「民坊」指，由於部份街坊未必擁有或懂得使用智能手機。為避免對他們日常生活造成影響，並未強制進入旗下商場和街市的市民，必須使用安心出行。「民坊」旗下街市包括屯門山景街市及友愛街市、大圍秦石街市、葵涌石籬街市、香港仔西邨街市、麗閣商場及錦泰商場內街市。

房委會街市︰會加强宣傳及鼓勵市民使用 惟非強制用

部份公共屋邨商街市由房委會直接出租或整體承租，房委會指，會在轄下街市加强宣傳及鼓勵市民使用安心出行，並按實際情況作出適當安排，以加強轄下街市的防疫措施。

換言之，市民進入房委會街市仍未需要強制使用安心出行。不過，若進入房委會辦公大樓，各屋邨辦事處、地區租約事務管理處、分區保養辦事處、社區/多用途會堂和多用途活動室，下周一起均要先使用安心出行方可入內。