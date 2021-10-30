安心出行｜公院下周一起必須掃碼　威院現一步一碼　市民：牆紙咁

醫管局早前宣布，出入公立醫院行政大樓的人士，必須使用安心出行。沙田威爾斯親王醫院為方便市民使用安心出行，在醫院各處都貼上有關二維碼，僅日間診療大樓暨兒童病房的地面入口外一段約20米的路程，四周貼逾50張二維碼，有到訪醫院市民形容猶如牆紙，並指往後如無必要或不到醫院，或以郵寄方式取代親身到院領取文件。



日間診療大樓暨兒童病房的地面入口外一段約20米的路程，四周貼逾50張二維碼。（鍾妍攝）

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威院日間診療大樓暨兒童病房外，幾乎所有牆面都貼上二維碼，而院內每部升降機旁、每道房門，甚至自助服務機旁都貼上。而住院大樓與日間診療中心的二維碼不一樣，咖啡室或飯堂等亦有各自的二維碼，但今日醫院尚未安排檢查站等，未知院內經天橋穿梭各大樓，是否需要再掃碼才能進入。

曾小姐形容，威院愛的安心出行二維碼貼得猶如牆紙。（鍾妍攝）

曾小姐今日代家人到醫院取文件，指見到安心出行的二維碼「牆紙咁」貼在院內。她至今因憂慮私隱問題，亦不認為有實際防疫作用，不打算使用安心出行，故未來或要再到醫院取文件，或會要求醫院郵寄，減少進入醫院。

袁女士每3至4個月就要到醫院覆診，指院內二維碼貼得密，若人多使用就會逼在一起，沒有足夠社交距離，指若平日多人進出醫院，要排隊掃碼及檢查的話，「下個禮拜一定被人鬧。為應付政府強制使用安心出行的要求，她已用了逾8000元買新電話，並使用舊機以不上網方式使用安心出行，但新電話或要待12月才送到，她說會在未來一個月不進入食環署街市及其他政府大樓，寧到超市買餸。

袁小姐認為，院內二維碼貼得密密麻麻，市民堆在一起掃碼，會欠缺社交距離。（鍾妍攝）

65歲或以上長者暫時可以豁免使用安心出行，吳伯伯可獲豁免，他的電話內雖有安裝安心出行應用程式，但他說即使有人要求都不會使用，指時間「慳得就慳」，不會停下來掃碼再進入醫院。