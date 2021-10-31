樂悠咭｜1960年出生周一起可申請　57至59年出生者仍有兩成未登記

60歲以上人士兩元乘車優惠「樂悠咭」，1960年出生的人士明日（1日）起亦可以申請，可透過八達通手機應用程式或郵寄表格申請，4星期內便會收到「樂悠咭」，明年2月底可使用。上三批近18%人未登記。



▼「八達通App」申請樂悠咭▼



+ 4

政府分階段接受60歲長者申請「樂悠咭」，1960年出生人士明日起，可透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格提交申請。八達通早前已接獲1957、1958及1959年出生人士共294,000份申請，估計佔本港同年出生人口約82%，政府呼籲上述年份出生而仍未申請者盡快遞交申請，逾期申請會容後處理，需較長時間才獲發「樂悠咭」。

「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。在接獲填妥的申請後，八達通卡有限公司將在4星期內把「樂悠咭」郵寄至申請人的香港通訊地址。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，該類申請人無須另行支付任何申請費用。

「樂悠咭」由8月2日起，分階段接受申請。（八達通網站截圖）

合資格60至64歲人士必須持有「樂悠咭」，才可在明年2月27日起享用兩元乘車優惠。就資料不詳或證明文件不齊的申請，八達通已向申請人發出手機短訊及信件，要求補交。接獲短訊的申請人應盡快致電查詢熱線（2266 2222），而收到信件的申請人則應在14天內使用夾附的回郵信封補交資料，否則有關申請將不獲繼續處理。

現時65歲或以上的受惠人士，可繼續使用現有不記名長者八達通卡或個人八達通卡享有兩元乘車優惠。政府明年第一季會公佈他們申請「樂悠咭」的安排。另外，現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用兩元乘車優惠，無須申請「樂悠咭」。