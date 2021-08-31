樂悠咭｜1958年出生9月起可申請　上批1957年出生者近三成未登記

60歲至64歲人士明年2月27日起，可使用指定個人八達通卡「樂悠咭」享用2元乘車優惠。早前當局向1957年出生（即今年64歲）人士開放申請樂悠咭，港府指，至今收到約7.6萬份申請，佔該年出生人口約67%，呼籲餘下近三成未申請者盡快遞交申請。

港府又宣佈，1958年出生（即今年63歲）人士，可於明日（9月1日）起，在八達通手機應用程式或郵寄表格，申請樂悠咭。



▼「八達通App」申請樂悠咭▼



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港府早前安排1957年出生者，可於8月初開始登記樂悠咭。港府引述八達通卡公司數字，指至今收到7.6萬份申請，估計佔本港該年出生人口約67%，呼籲於該年出生而仍未申請樂悠咭的市民，應盡快處理。

「樂悠咭」由8月2日起，分階段接受申請。（八達通網站截圖）

明天開始，1958年出生者亦可開始申請「樂悠咭」。合資格人士可準備好個人相片、身份證副本等，在「八達通App」手機應用程式登記。至於實體表格可在97個，設有客服中心的港鐵站、20個民政事務處民政事務局民政諮詢中心、4個運輸署牌照事務處及210個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心領取，詳細名單載於「樂悠咭」網頁。若填寫實體表格，則需要郵寄遞交表格。

八達通卡公司在接獲申請後，會在4星期內，把「樂悠咭」郵寄至申請人香港通訊地址。