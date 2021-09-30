樂悠咭｜59年出生10月可申請　上兩批57、58年出生者近兩成未登記

60歲至64歲人士明年2月27日起，可使用指定個人八達通卡「樂悠咭」享用2元乘車優惠，早前當局向1957、1958年出生人士開放申請。

港府發言人指，至今收到約19.5萬份樂悠咭申請，佔有關年份出生人口約83%，呼籲餘下近兩成未申請者盡快遞交申請，確保能如期享用優惠。另外，1959年出生人士，可於明日（10月1日）起，在八達通手機應用程式或郵寄表格，申請樂悠咭。



▼「八達通App」申請樂悠咭▼



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政府宣布，1959年出生的合資格人士可於明日起，透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，申請樂悠咭。樂悠咭上會印有持卡人的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。在接獲填妥申請後，八達通卡公司將在四星期內，將樂悠咭郵寄至申請人的香港通訊地址，政府會資助合資格人士首次申請的20元費用。

「樂悠咭」由8月2日起，分階段接受申請。（八達通網站截圖）

至於1957及1958年出生的合資格人士，八達通公司至今共收到約19.5萬份申請，估計佔本港有關年份出生人口約83%。港府呼籲，上述年份出生而仍未申請樂悠咭人士，盡快遞交申請，以確保能如期在明年2月27日，起享用兩元乘車優惠。

逾期申請者需較長時間才能獲發樂悠咭

政府又強調，八達通公司會按已公布申請時間表，在今年10月優先處理1959年出生者申請，其他逾期申請則須容後處理，逾期申請者因而需較長時間才獲發「樂悠咭」。

另外，八達通公司已由8月中旬起，陸續寄出樂悠咭，並以手機短訊形式通知申請人留意收取。如申請人在收到有關短訊後10日，或在完成申請後四星期仍未收到樂悠咭，可致電查詢熱線2266 2222。