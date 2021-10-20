歧視條例擬修例保護新移民　研平機會擴權　無受屈人亦可執法

港府擬修例針對內地來港者受到中傷或歧視情况，平機會主席朱敏健今日（20日）在港台節目《千禧年代》指，主要針對四方面修例，包括同一種族內的歧視情況及針對新移民情況等。

朱表示，疫情期間曾有餐廳標明不接待內地人，但因無受屈人，平機會無權執法，修例可改善情況，而修例方向主要循民事訴訟處理。



由於現時不少涉歧視事件無受屈人，令平機會無權力作法律行動。（資料圖片）

平機會主席朱敏健指，修例主要針對四方面，現時《種族歧視條例》內，未有說明歧視人的種族，認為作出歧視的人，與受屈人不一定屬同一種族，族內歧視亦應考慮包含在內；而有不少涉及新移民的歧視，亦應考慮居民身分受歧視的情況。參考南韓及加拿大的相關條例後，居民到國內其他地方受歧視亦屬違法。由於現時不少涉歧視事件無受屈人，令平機會無權力作法律行動，修例方向將包括增加平機會調查、蒐證的權力。

他指，針對居民來源地，現時擬以香港內或外作區分，若以區域作劃分會「太細」，不過有關定義要政府再作研究，現時未有定論。他又舉例指，疫情期間曾有餐廳標明不接待內地人，但因無受屈人舉證，平機會只能勸他們不要再做。

若日後修例後，就算無受屈人，可賦予平機會調查、蒐證的權力，及作法律行動。不過，平機會無意刑事化，主要循民事訴訟處理。朱續指，2014至2016年已作諮詢，當時主流意見認同情況，認為不需要再做，「係行動時候，修例要越快越好。」

就職業歧視展開基礎研究

至於職業歧視，他指現時未展開研究，近年討論主要針對紀律部隊及公職人員，當時認為若循辱警罪方向會更有效，不過平機會亦會展開基礎研究。