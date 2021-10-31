消委會倡規管銷售海外新樓　林定國不覺政府潑冷水：愈快落實愈好

消委會日前發表研究報告，建議設立發牌制，所有從事境外一手樓買賣的地產代理及營業員均須領牌，惟運輸及房屋局事後回應未見積極。消委會主席林定國今(31日)於無綫電視節目《講清講楚》接受訪問，否認當局「潑冷水」，又指焦點在於關注地產代理提供的樓盤資訊是否充分，消委會稍後將進行游說工作，期望可於合理時間內推出發牌制度：「愈快落實愈好。」

他又提供「貼士」清單，建議各海外置業準買家可向代理查詢財務安排及當地的稅務情況，亦需了解發展商背景及留意物業實際位置，他舉例指，不少英國物業聲稱位於倫敦：「究竟係Zone 1 定Zone 5先？」



消委會主席林定國指，稍後將進行游說工作，期望可於合理時間內推出發牌制度，「愈快落實愈好」。（李澤彤攝）

消委會日前發表境外置業保障報告，建議以發牌制規管，規定所有從事境外一手住宅物業銷售的代理必須領牌，運輸及房屋局事後回應稱，監管地產代理不能解決源於發展商的問題，把責任轉嫁給代理未必合理。

林定國：焦點在於市民承受相關風險前有否真正知情選擇

林定國不認同當局說法是「潑冷水」，他承認，不少個案顯示境外物業出事，源頭或未必與地產代理相關，但由於購買境外物業風險高，消委會關心焦點在於市民承受相關風險前有否真正知情選擇，包括獲得充分資料及風險警告等，故地產代理有有否履行責任屬於關鍵，遂提出以發牌制監管。

他又指，非規管地產代理在境外活動，而是針對其在境內銷售行為，做法與地監局現時規管持牌代理一致，包括有否進行盡職審查報告，搜集發展商背景及當地對非本地居民買賣的限制等。他強調，地產代理不一定要熟讀海外各地的法律法規，但必須提供準確可靠的資訊，發牌細節再交當局及業內人士研究。

形容消委會建議克制 有考慮政府處境

消委會提出的5項建議中，包括按漸進方式，強制由持牌地產代理或營業員進行所有境外一手住宅物業的銷售，惟當局回應則指或違自由貿易原則。林定國反駁稱，自由非絕對，現時本港銷售一手樓亦由地產代理負責，但他同時指明白政府立場，「所以(呢項建議)排到最後」，他形容有關建議克制，以及有考慮政府處境。至於時間表方面，他則謂，建議報告只是第一步，將做好游說工作，加強與持分者溝通，期望愈快落實愈好。

曼谷樓竟距離曼谷40公里 樓花居然有實物圖

林定國又提到，消委會制定研究報告前，派出不少法律部同事擔任神秘顧客「放蛇」，發現有地產代理推銷曼谷物業時，疑有誤導之嫌，「話就話係曼谷樓，但原來係喺另一個省，距離曼谷40公里，如果唔問清楚，會以為係喺曼谷市中心。」；亦有地產代理推銷樓花時，曾出示聲稱是實物的照片，被追問下始推說是示範單位，「又話係樓花，都未起好，點會有實物圖？」

話就話係曼谷樓，但原來係喺另一個省，距離曼谷40公里，如果唔問清楚，會以為係喺曼谷市中心。 消委會主席林定國

他指，市民購買海外物業前宜多作提問，必問要點包括財務安排及稅務情況，例如非本地居民按揭限制等，亦需了解發展商背景，如涉及樓花，則需提神，「係財雄勢大定係新公司呢？」他提醒，亦要知悉物業所在位置，他舉例指，不少英國物業聲稱位於倫敦，「究竟係Zone 1 定Zone 5先？」