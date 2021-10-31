萬聖節｜蘭桂坊滿是嘩鬼加《魷魚遊戲》裝扮　市民指氣氛未及疫前

又到一年一度的萬聖節，由於近日新冠肺炎疫情緩和，蘭桂坊今日（31日）人頭湧湧，大批市民盛裝打扮應節。更有市民化身成「肥佬」，目的為呼籲市民飲少幾杯酒，「如果唔係就變咁肥。」但最搶鏡仍是打扮成《魷魚遊戲》紅衣人的市民，與本無表情的一二三木頭人女孩子，增添節日氣氛。



今日是疫情下的第二個萬聖節，多名市民認為，今年的氣氛仍不及疫情前的萬聖節，估計人流大減一半。亦有市民認為，因警方實施人流管制，以致停留時間較短，「有時想停下但都要繼續向前行。」



▼10.31日萬聖節的蘭桂坊▼



三年來再踏足蘭桂坊慶萬聖節：以前邊有咁空

身穿劇集《魷魚遊戲》服飾的歐陽先生表示，最近《魷魚遊戲》流行，而該服裝穿着方便，亦容易在市面購買，「你除咗件衫就可以做普通市民。」他亦指，因2019年社會較混亂，以及去年爆發疫情，已有兩年沒到蘭桂坊慶萬聖節，認為今年不及過往熱鬧，人流大減一半。「以前邊有咁空，係迫滿晒，邊有咁快就入到嚟。」

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肥佬裝扮籲飲少幾杯酒

高先生則化身成「肥佬」，目的為呼籲市民飲少幾杯酒「如果唔係就變咁肥。」該服裝於網上購買，價格約200元。問到是否經常喝酒，他立即搖頭否認，稱平日不喝酒。他亦指今年氣氛較差，因警方實施人流管制，以致停留時間較短，「有時想停下但都要繼續向前行。」

▼10.31日萬聖節的灣仔碼頭旁大南瓜▼



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今年5歲、打扮成小蜘蛛俠的何小朋友，首次到蘭桂坊應節，便收穫豐富，獲得滿南瓜的棉花糖。他指，因喜歡蜘蛛俠而有此打扮，又指今日曾到多個地方遊玩，並將會回家吃糖。

黎先生今日裝扮成遊戲瑪利奧的角色，指不少市民均喜愛該角色。他指，去年因疫情沒到蘭桂坊，今年疫情緩和才前來湊熱鬧，但認為氣氛不及以往，但會盡量投入節日氣氛。他透露該服飾於中環石板街購買，價格約300元，並呼籲市民支持本地經濟。

▼10.31日萬聖節的海洋公園▼

