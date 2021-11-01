安心出行｜無家者無智能手機　社協籲免強制掃碼：對準個碼都困難

市民今日（1日）起出入政府大樓須使用「安心出行」，社區組織協會組織幹事陳仲賢今早在電台節目表示，部分基層長者及無家者無智能手機，亦不懂下載「安心出行」程式，連「QR CODE點樣對準個牌都有困難」，質疑新安排是標籤基層、邊緣人士，並非人性化處理。他指，若街坊有需要，社協可協助找二手手機，但機構資源有限，目前僅存20至30部二手機，因此歡迎市民轉贈。



市民今日起出入政府大樓須使用「安心出行」。（資料圖片)

8成無家者智能電話 強制掃碼影響大

陳仲賢表示，現時超過一半無家者無手機，七至八成沒有智能手機，只有兩至三成人使用智能手機。他又指，無家者平日使用康文署體育設施飲用食水或洗澡，亦會到社署辦理福利手續及到公共圖書館等，強制使用「安心出行」對他們影響好大。

留社福機構電話無助核實無家者身份 反增機構負荷

對於政府指無家者可留下社工或協助他們機構的聯絡電話，陳仲賢對實際如何操作有疑問，因機構無備存無家者名單，即使有關方面致電中心確認無家者身份，中心亦難以做得到，一旦有無家者確診，中心也未必能夠通知他們。他續指，無家者一日出入政府設施三至四次，由於中心電話是公開，質疑將會增加中心熱線負荷。

促豁免無家者使用「安心出行」 籲市民轉贈二手手機

陳仲賢建議，政府可豁免無家者使用「安心出行」，或發證件作統一安排。他指，雖然無家者及街坊有需要，社協可協助尋找二手手機，但機構資源有限，目前僅存20至30部二手機，因此歡迎市民轉贈。