安心出行｜街市商販批措施騷擾　部份街市缺人手監管封鎖出口

政府今日（1日）起，除12歲以下、65歲以上及有實際困難人士外，進入政府場所、公共街市等必須使用「安心出行」。油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝今日於港台節目《千禧年代》指，現時公共街市人手不足，難於每個出入口作檢查，部分出入口可自出自入。他估計，全港需要增加2000名保安。他擔心市民會減少到街市，寧可選擇光顧街邊小販。

食環署管工職系工會秘書劉偉德指，前線員工無指引，擔心做法不同容易惹起爭執，形容當局「將個波交畀前線」。



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油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝以油麻地街市為例，指街市有5個出入口，每個需要增加2名保安，至少要多10名保安。全港約有100個公共街市，他估計最少需要約2000名保安，認為現時人手不足應付。他指，部份街市出入口為開放式，部份無人看守，市民仍可自出自入。

他指，部份街邊小販售價便宜，加上不需要使用「安心出行」，擔心市民或會寧可光顧街邊小販，有機會不入街市，批評措施對商戶造成騷擾。他指，有部份市民會要求上商販將貨品拿出街市外交收，不過非全部商販有足夠人手做到。

工會指前線無指引憂惹爭執 「將個波交畀前線」

食環署管工職系工會秘書劉偉德同樣指出，部份街市無足夠人手看守出入口，只能鎖上太平門，加上部份出入口未有貼「安心出行」，形容如同虛設。

他亦指，現時食環署街市負責看守出入口、量體溫的人士各有不同，包括獵頭公司員工、街市保安或食環署員工負責。他指，因此不同街市於處理上有不同，或會導致發生爭執，變相令前線員工壓力增加。他指，當局無向員工提供指引，猶如瞎子摸象「將個波交畀前線」。