新冠肺炎．11.1｜5人用假安心出行被捕　政府大削入境豁免檢疫

本港今日（1日）新增一宗輸入確診個案，一名上月23日從沙特阿拉伯經航班SV982抵港的56歲男子確診。男患者為機組人員，是早前另一名確診機組人員的密切接觸者，故在竹篙灣檢疫中心接受隔離檢測，期間確診。至於初步確診個案則少於五宗。

政府規定今日起，出入政府設施都要使用「安心出行」，包括衞生署診所及健康中心、康文署轄下18類場所，以及食環署管轄的街市等。

社區疫苗接種中心今起縮減服務，逢星期三休息不提供服務，而中心為市民接種首劑復必泰或科興疫苗，今日進入倒數30日，本下月不再為新登記人士接種。



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強制檢測｜紅十字會甘迺迪中心等10校爆流感 師生訪客須檢測

【22:21】食物及衞生局今晚（1日）公布強制檢測公告，有9間幼稚園因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，任何人士在10月19日至11月1日，曾於涉事學校逗留逾兩小時，均須於本周三（3日）或之前接受強檢，若已完成疫苗接種可獲豁免。

沙田東華三院蔡榮星小學四年級爆上呼吸道感染，學生及教師同樣須於本周三或之前接受強檢。

▼11.1食環署街市及熟食市場強制掃瞄安心出行首日▼



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通關｜外國來港免檢疫下周五起收緊 妮歌潔曼還可抵港即拍戲？

【21:59】為爭取與內地通關，政府今日（1日）公布撤銷大部分外國到港人士豁免強制檢疫安排，由12項減至3項。由本月12日（下周五）起，只保留機組人員、貨船船員及須履行與政府相關運作的政府人員可續獲豁免。由內地、澳門或台灣抵港人士的豁免安排也由36項減至5宗，僅保留跨境貨車司機及必要的陪同人員等，不過只屬技術性調整，因大數人可申請經回港易或來港易來港而毋須檢疫。

鑑於曾有獲豁免檢疫的領事館人員違反安排及在社區確診，下周五起外國領館及機構人員抵港後也需在指定檢疫酒店接受隔離，僅總領事或同等／較高職級的駐港代表可保留在家隔離，惟期間不得離開隔離地點及與公眾接觸。美國駐香港及澳門總領事館及歐盟駐港澳辦事處，則促請香港政府考慮制定恢復國際旅客往來港安排。

曾於8月獲准來港拍戲免檢疫的荷里活影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）及團隊，原定11月再來港，如未能在本月12日前到來，料將受新安排影響。不過當局仍留有後路，任何不屬於豁免人士如欲得到豁免檢疫，政府會按個別特別情況考慮，嚴格審核。

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安心出行｜田北辰消息：B類食肆客將須掃碼 最快月中公布

【17:48】市民今日（1日）起要進入政府大樓、公眾街市、公立醫院等都要用「安心出行」。據立法會議員田北辰了解，政府本月中會再公佈擴大「安心出行」範圍，進入B類食肆的客人都必須使用。食物及衞生局表示，會按疫情發展、打針速度等定時檢討防疫措施細節，包括使用「安心出行」的規定，適時會再公佈。

▼食肆ABCD分類防疫安排▼



安心出行｜鴨寮街店推三星紅米做長者「安心手機」：字體大操作簡

【17:40】政府在日前公布，由今日(11月1日)起要求市民進入公眾街市、小販市場及熟食市場，須掃瞄「安心出行」的二維碼方可入內。有不少長者未有可使用「安心出行」的智能手機，不同手機店則捉緊機會推出各種「長者機」優惠，以吸引長者選購。

新冠疫苗｜認可阿根廷、亞美尼亞疫苗紀錄 11月3日凌晨零時實施

【17:23】政府公布將於11月3日凌晨零時起，認可阿根廷及亞美尼亞發出的新冠疫苗接種紀錄，現時香港已認可12個地區及國家，以及歐盟27國及其機制認可的13個國家的新冠疫苗接種紀錄。兩個國家現時雖然非A組指明地區，政府指，有關安排可以便利持該地區當局發出的指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區來港。

李家超：本月12日起取消多個豁免檢疫群組 包括外國領事館人員

【15:58】政務司司長李家超宣布，政府宣布於11月12日（下周五）起，除了跨境貨車、巴士司機、相關車務人員、航機機組人員、貨船船員及政府人員外，其餘抵港豁免檢疫群組將取消，包括領事館人員。

安心出行︱5人涉用假App被捕 李家超：公務員以身試法更不能接受

【14:15】衞生防護中心公布多一宗輸入確診個案，至今本港個案累計至12,348宗。新增個案涉及一名56歲沙特阿拉伯抵港男子，屬機組人員的他是早前確診輸入個案12329的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診，並涉及變異病毒株感染。

安心出行｜九龍公園泳池大部份人主動舉機 泳客：話唔識用就假嘅

【13:52】康文署轄下18類場所今起跟隨政府規定，強制入場人士掃描「安心出行」二維碼。早上的九龍公園游泳池人流不多，大部份人入場前主動舉機掃碼，只有數名長者稱無手機需職員協助「填紙仔」。有長者稱早已習慣使用安心出行，認為配合政府才能有效抗疫，程式亦容易使用：「我都係長者嚟㗎，我都識用啦，啲人話唔識用就假嘅。」她又批評不少人在表格上填假資料，又散播私隱疑慮等陰謀論。

5人入境事務大樓用假安心出行被捕 包括入境處及審計署職員

【12:26】消息指，5人涉於灣仔入境事務大樓使用假安心出行app被捕，被捕人士包括1名入境事務主任、1名入境事務助理及1名審計署職員，另外2名為外判職員。據了解，今早上班時段，入境事務大樓職員發現分別有5名人士使用假安心出行手機應用程式，警方接報到場調查，其後拘捕相關人士，涉嫌「行使虛假文書」。

安心出行｜威院無逐個檢查 長者「填紙仔」花逾5分鐘才完成

安心出行｜北河街市少量二維碼難掃 主人免煩轉場 貓咪改食罐頭

【11:45】《香港01》記者今早到深水埗北河街市政大廈的食環街市視察，發現每個出入口都有數名身穿制服的食環署外判商人員維持秩序及協助市民使用「安心出行」，至於未有或不願使用「安心出行」人士，須由食環人員協助以紙筆登記身份證資料才可放行。

記者發現有部分「安心出行」二維碼未能如常使用，在場食環職員解釋或與貼在圓柱上有關，其後有職員將圓柱上的海報撕下，只保留貼在平面的海報。

有市民斥新措施擾民及無必要，索性放棄入街市，轉到戶外街市買餸，但因附近無戶外魚檔，愛貓要暫轉食罐頭。

安心出行｜何栢良：料超市商場強制使用 否則內地通關「唔收貨」

【10:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良接受商台訪問時表示，目前「安心出行」設計顧及個人私隱，未有自動追蹤功能，行蹤資料僅存於手機。他指，內地要求如要通關，本港須加強追蹤工作，預計其他室內場所包括超級市場、商場等均要使用「安心出行」，若只追蹤出入政府場所及醫院一定不足夠，「內地唔會收貨。」他建議，長遠可參考外地做法，採取混合模式追蹤，如拍卡或「代碼機」等安排。

安心出行｜聶德權料大部份人使用無困難 彈性處理入街市抽查資料

【09:35】政府今日起嚴格執行使用「安心出行」程式的規定，除12歲以下、65歲以上及有實際困難人士外，進入政府場所、公共街市等強制使用「安心出行」。公務員事務局局長聶德權在港台節目指，相信絕大部份市民有「安心出行」程式，會按實際情況彈性處理個別例子。他提到，獲豁免人士填寫資料亦需要確保正確，不過需要取得平衡，若街市人多時，會以抽查方式核實資料。

安心出行｜一文看清明日掃碼新安排 入圖書館街市醫院前不可不知

▼政府場所使用安心出行安排▼



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▼強制嘟安心出行前 威爾斯親王醫院準備情況▼



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▼食環署轄下公眾街市名單▼



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