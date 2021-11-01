安心出行｜何栢良：料超市商場強制使用　否則內地通關「唔收貨」

市民今日起進出政府大樓須使用「安心出行」，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（1日）接受商台訪問時表示，目前「安心出行」設計顧及個人私隱，未有自動追蹤功能，行蹤資料僅存於手機。他指，內地要求如要通關，本港須加強追蹤工作，預計其他室內場所包括超級市場、商場等均要使用「安心出行」，若只追蹤出入政府場所及醫院一定不足夠，「內地唔會收貨。」他建議，長遠可參考外地做法，採取混合模式追蹤，如拍卡或「代碼機」等安排。



何栢良指，內地要求如要通關，本港須加強追蹤工作，預計其它室內場所包括超級市場、商場等均要使用「安心出行」。（資料圖片）

預計兩地未來轉「與病毒共存」政策

何栢良表示，目前香港跟隨內地防疫方向，以「清零」為目標，惟長遠而言，料兩地必然轉為「與病毒共存」的方針。

他以新加坡為例子，目前採取「與病毒共存」方針，全國有84%民眾已打兩針，15%人口已打第三針，數據顯示，過去一個月新增約九萬多宗確診，但約98至99%人病徵輕微，即每1萬人中招，有80人入院，20至30人有重症。而當地八月因感染而死亡個案有18宗，九月有46宗，10月有304宗，當中絕大部分是長者或未接種疫苗的長者。他指，反映即使接種率高，亦不會建立到社區保護屏障。

他續指，若果無接種疫苗人士的比例大，推行「與病毒共存」政策後，出現重症或死亡個案較嚴重。