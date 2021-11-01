台北故宮否認與香港故宮有聯繫　館長首回應：期待平等非政治合作

香港故宮文化博物館料於明年7月開幕，館長吳志華早前稱，會與台北國立故宮博物院聯繫合作，但該院院長吳密察早前在台灣出席立法院質詢時，否認與香港故宮有所聯繫，又指會謹慎處理與本港的交流。

吳志華今（1日）出席公開活動後首度回應事件，香港故宮積極與世界各地博物館合作，包括台北故宮，期待將來雙方合作建基於「平等、學術、專業，以及不涉政治」的基礎，亦殷切期待未來的合作機會。



吳志華提到，香港故宮定位為「全球博物館」，旨在推動中國文化藝術以及促進世界文化對話，並積極與世界各地博物館合作，當中包括台北故宮，以展開研究、展覽及學術交流活動，並積極支持本港成為中外文化藝術中心。他強調，殷切期待雙方未來的合作機會，並建基於於平等、學術、專業，以及不涉政治的基礎。

吳志華早前受訪時曾表示，一直有與台北故宮建立聯繫，亦期待未來的合作空間，包括交流及學術研究，他強調，三地故宮將共同傳承故宮文化。

不過，台北故宮博物院院長吳密察上月底在台灣立法院接受質詢時回應指，雙方目前沒有任何聯繫，又指自從《港區國安法》實施後，台北故宮博物院要謹慎處理與香港的交流。

吳密察又表示，未來會否與香港合作，要在彼此平等、純粹學術文化交流的基礎上才可以討論，強調台北故宮遵守當地政策，尤其對於與本港重要的交流，會非常謹慎面對。