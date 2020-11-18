西九故宮館完成平頂料2022年中啟用　館長：有信心不超支

位於西九文化區、獲馬會贊助35億元的香港故宮文化博物館，已於今年7月完成平頂，並預計於2022年中啓用。 西九文化管理局今（18日）邀請傳媒參觀工地，香港故宮文化博物館館長吳志華表示，受疫情影響工程一度延誤8星期，但團隊加緊追回進度，有信心能如期及在不超支情況下開幕。他又透露，北京故宮博物院將借出800多件文物，兩成屬於「國寶級」一級文物，大部分首次在港展出。

香港故宮文化博物館，由香港賽馬會慈善信托基金捐贈35億元建館，工程則由中國建築承建。香港故宮文化博物館館長吳志華表示，受疫情影響，工程一度延誤8星期，但團隊加緊追回進度，有信心能如期及在不超支情況下開幕。(余俊亮攝)

香港故宮文化博物館由馬會慈善信托基金捐贈35億元興建，工程則由中國建築承建。館方今早舉行平頂儀式，由行政長官林鄭月娥主禮，中午則設傳媒工地採訪環節。現場所見，香港故宮館大樓結構已竣工，主大樓外滿佈棚架圍封，大樓內則正進行基建設備等安裝工程。

展廳展示帝王一天生活

佔地約1萬平方米的香港故宮館，樓高5層。館內將設9個展覽廳，包括名為「走進紫禁城」的1號常設展廳、以帝王一天生活為主題的「紫禁城的十二時辰」等，亦有可提供400個座位的演講廳，另設毋需購票、免費開放予公眾的活動及創新中心，亦設書店、紀念品店及餐廳等。

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西九文化管理局今（18日）邀請傳媒參觀工地，香港故宮文化博物館館長吳志華(右)及建築師嚴迅奇(左)親自導賞。(余俊亮攝)

香港故宮館建築師、來自許李嚴建築師事務有限公司的嚴迅奇表示，故宮館座落位置環境緊湊，故向高空發展，亦與附近的公共空間緊密結合，屬於「香港式建築物」。他又表示博物館的內部空間注重層次感，「唔會一眼睇晒」，館內3個中庭最能體驗故宮精神。

香港故宮文化博物館館長吳志華說，故宮館以現代建築表達傳統精粹，除展示紫禁城珍藏外，發展團隊亦會邀請本地藝術家合作，期望結合香港及當代元素。



吳志華接受傳媒訪問時承認，疫情對工程帶來延誤影響，曾因而停工，建築材料亦一度未能運抵，但工程團隊盡力追趕，由延誤8周已縮短為4周，他有信心施工進度能夠跟隨時間表，預期可於2022年中開幕。

吳志華：相信備用基金夠用

至於建造費用方面，他指由馬會贊助的35億元，部分撥作建築之用，部分則用於設施購置，他強調會緊慎小心處理財務安排，有信心不會超支。倘未來一旦超支，被問及需由港府承擔，抑或向馬會追加撥款，他則指「無諗過」，但他強調，目前尚未使用備用基金，「相信備用基金嘅錢都已足夠。」，但開幕後的營運狀況，則需視乎旅遊業的復甦進度，會盡量開拓收入來源以支持營運。

他表示，已確立館藏展品清單，當中800多件來自故宮博物院珍藏，包括書畫、陶瓷及器物品等，兩成屬於「國寶級」一級文物，大部分首次在港展出，預計2022年農曆新年起分批運送，需時約3至4個月，但由於相關文物需要內地相關部門審批，具體展品容後公布。至於門票價格方面，團隊亦正研究當中。

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