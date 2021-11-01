安心出行｜入熟食市場過兩關　外賣姐不能迅速送餐　茶檔人流跌半

政府今（1日）起強制要求進入多個官方場所要使用安心出行，包括食環署轄下的熟食市場，是首批被強制使用安心出行的食肆。

記者中午到平日午市期間人頭湧湧的尖沙咀海防道熟食市場視察，市民要「過兩關」才能入內用膳，亦即要先後掃描街市和熟食市場的二維碼，離開時亦要再一次使用安心出行，以記錄進入街市，才能離開熟食市場。雖然政府僅放寬年長和無智能電話的市民「填紙仔」，但現場仍有多名年輕人獲准繼續「填紙仔」。

有茶檔批評，要「過兩關」才能進入用膳的措施麻煩，稱不少長者因無安心出行又無得到協助，最終「掉頭走」，慨嘆今日午市人流急挫近一半，擔心長久下去生意會大跌兩、三成，促請政府簡化流程。



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尖沙咀海防道熟食市場和街市相連，若由海防道入口進入，必須通過街市，因此市民亦要先後掃兩個處所的安心出行二維碼，才可「過關」，坐下用膳，離開時亦要再一次掃碼，顯示已進入街市。今日有多名食環署人員在場協調市民使用「安心出街」，惟仍有市民繞過規例，獲准繼續「填紙仔」，當中不乏年輕人，他們須在表格上聲明不可使用安心出行的原因，保安會檢視有關資料，及後才會放行。

其中一間茶檔「文記」的負責人蔡女士批評，強制使用安心出行的措施麻煩，亦有少數不諳智能電話的長者求助無門，「始終有啲老人家，安心出行都麻煩啲嘅，有啲唔識用個apps，行喺門口，佢唔識整就返轉頭，唔食喇」。

她估計長久下去，生意將重挫兩、三成，「平時呢個時候已經爆棚㗎喇，幾張枱𠵱家都（唔滿），人流少咗好多，差唔多成一半」。她又指，雖然有食客已轉為叫外賣，惟職員進出送餐亦不停拿出手機掃碼，亦十分不便，她自己今日進出熟食市場8次，亦要嘟足8次，亦有不少客人投訴進出市場要「過兩關」，促請當局簡化流程。

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食客方小姐亦指，進入熟食市場要「過兩關」措施繁複，對年長或無電話的市民構成困難。惟她表示，已習慣使用安心出行，亦不介意政府日後強制到其他食肆使用，「都冇辦法㗎，而家疫情咁樣，你想放寬，要清零吖嘛，大家都要做啲嘢」，強調若看到此措施的好處，便不會覺得麻煩。

不時到熟食市場用餐的張先生則指，措施不算太麻煩，他又透露，自己不諳使用「安心出行」，程式早前是由家人安裝，並教導使用，學懂後便已上手。被問到會否擔心措施擴展至所有食肆，他表示「都唔怕麻煩，安全啲好，最緊要安心」。