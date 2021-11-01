安心出行｜街市魚檔稱生意跌半：官字兩個口　凍肉店望客人早適應

政府規定今日（11月1日）起，出入政府設施須用「安心出行」，包括衞生署診所及健康中心、康文署轄下18類場所，以及食環街市等。

《香港01》記者今早到深水埗北河街市政大廈的食環街市視察，有市民不想使用「安心出行」，決定轉為光顧室外街市，連其愛貓亦要轉吃罐頭：「平日都係買魚畀我隻貓食，咁唔食魚食罐頭都得嘅姐！」有魚檔檔販直言，今早生意較平常跌一半，只能減價清貨，「官字兩個口，我哋做市民嘅都係跟隨政府做嘢嘅姐！」

另有經營二十多年的凍肉丸檔主說，不少熟客是長者，早前提醒客人下載「安心出行」時，已有客人直言新措施「麻煩」，而外面亦有同類選擇，故已預計生意會受影響，而今早人流減少、生意至少跌三成，只好靜待市民接受。



北河街市政街市經營魚檔的張先生說，今日新措施推行後，魚檔生意比平日跌一半，惟「官字兩個口，我哋做市民嘅都係跟隨政府做嘢嘅姐！」（張浩維攝）

街坊莫女士批評措施擾民及無必要，今日觀察到不少長者無手機，放棄進入食環街市，「望入去人係少咗」。而她亦放棄內進，「我咪唔入去囉，出面解決！平日都係買魚畀我隻貓食，咁唔食魚食罐頭都得嘅姐！」

魚檔生意跌半：官字兩個口 市民只可跟隨

北河街市政街市經營魚檔的張先生說，他個人不抗拒使用「安心出行」，「無所謂嘅，大家安心囉都係，好快、好簡單，嘟一嘟就入到」，但今日新措施推行後，魚檔生意大受影響，「少咗一半有多」，只好減價散貨。他嘆言客戶選擇眾多，未必要入食環街市，至於有否怨言？「老實講，官字兩個口，我哋做市民嘅都係跟隨政府做嘢嘅姐！」

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凍肉丸店生意少三成：「有客人話出面有，行入嚟咁麻煩」

而主要出售凍肉丸的卓先生亦大呻生意跌三成。」由1995年營業至今的他說，不少熟客是長者，日前得悉政府推出新安排後，已提醒客人提早安裝「安心出行」，未料客人反應一段：「有客人話出面有，行入嚟咁麻煩」，而今早生意亦受影響，「少人行，入唔到嚟，生意起碼少三成」，只好靜待市民適應，希望屆時生意有機會恢復。

檔主：入街市帶口罩要登記對長者不友善

至於豆製品檔販劉先生則表示，他已習慣要用「安心出行」，但形容新措施對長者不友善，「老人家，大佬又要寫紙字又盛，講真啊，飲茶都仲話個個除哂口罩，入嚟（街市）都帶哂口罩，但政府要做，你都要做㗎啦！」他說者時生意與平日相若，相信影響不大：「好多客都講出面好多嘢無得買，有都驚，但始終食環街市安心啲。」

食環菜檔：習慣食肆要用 今日生意如常

另有檔主稱對生意無大影響。菜檔張女士認為，在食肆要求使用「安心出行」一段時間才擴至街市，做法合理，而今早生意與平日相若：「唔麻煩，平日食嘢都要「安心出行」，宜家度度都要，我哋街市算遲啦！」