安心出行｜九龍公園泳池大部份人主動舉機　泳客：話唔識用就假嘅

康文署轄下18類場所今（1日）起跟隨政府規定，強制入場人士掃描「安心出行」二維碼。早上的九龍公園游泳池人流不多，大部份人入場前主動舉機掃碼，只有數名長者稱無手機需職員協助「填紙仔」。

有泳客批評措施擾民，若日後進一步增加程式權限將暫停游泳，轉做其他不用登記個人資料運動。

不過，亦有長者稱早已習慣使用安心出行，認為配合政府才能有效抗疫，程式亦容易使用：「我都係長者嚟㗎，我都識用啦，啲人話唔識用就假嘅。」她又批評不少人在表格上填假資料，又散播私隱疑慮等陰謀論。



大部份人主動舉機掃碼 也有人怨麻煩

九龍公園游泳池今日早上人流不多，一小時內約30人到場游水，大部份為較年長人士，他們入場前主動舉起手機，掃描「安心出行」二維碼，不需職員提醒，過程大致暢順。惟亦有數名長者沒有手機，需要在職員協助下「填紙仔」，他們期間埋怨：「又搞多樣嘢，好麻煩。」職員即安撫回應「冇辦法，都要做。」

早習慣安心出行 形容過程輕而易舉

游泳常客陳太表示，早已習慣使用安心出行，以往前來游泳已會自行掃描，認為整個過程輕而易舉：「我都係長者嚟㗎，我都識用啦，啲人話唔識用就假嘅」她補充：「冇麻煩，有咩麻煩啫，安心出行喺個牌度嘟一嘟，好快趣，都唔使一秒鐘就搞掂喇。」

我都識用啦，啲人話唔識用就假嘅。有咩麻煩啫，安心出行喺個牌度嘟一嘟，好快趣，都唔使一秒鐘就搞掂喇。 泳客陳太

數名長者稱無手機，需在職員協助下「填紙仔」。（林穎嫺攝）

洩露私隱說法是陰謀論 泳客：填紙仔有乜好？

對於有市民憂慮安心出行有私隱疑慮，傾向「填紙仔」，她批評有關想法只是陰謀論：「填紙仔有乜好啫，你填『林鄭』、填啲鬼五馬六嘢，填啲唔真實嘅嘢，填嚟做乜？都廢嘅。」

有人憂權限擴大 屆時改做不用紀錄運動：行山同踩單車

另一名泳客關先生則批評措施擾民，亦理解年輕人的私隱疑慮，惟認為他已退休，無重大秘密不可披露，便順應政府的做法：「我哋老人家冇乜所謂啦，入去要簽到，寫紙仔又麻煩，安心出行就方便啲。」惟他亦憂慮政府會參考內地做法，增加安心出行的權限：「暫時我覺得仲可以嘅，如果我覺得有需要保護私隱唔用住。」雖然是游泳常客，但他指屆時會改做其他不用紀錄行程運動，例如行山及踏單車等。