安心出行｜威院無逐個檢查　長者「填紙仔」花逾5分鐘才完成

公立醫院首日要求市民出入掃「安心出行」，沙田威爾斯親王醫院今（1日）有部分人駐足院外「安心牆」掃描多次才成功，並需要職員協助；醫院未有要求逐個檢查有否掃碼，出入醫院未見排長龍情況。

有長者不是使用智能電話，入醫院時要「填紙仔」，花了逾5分鐘才完成，「要填好大張紙，人又多堆埋一齊」，指新措施對長者來說不太方便。



今早9時許進入威院人流已不少，大批市民駐足在日間診療大樓內，掃描安心出行二維碼，有人嘗試數次不果，不少長者都需要職員協助。記者試進出醫院多次，都無人檢查有否使用安心出行，只有保安在門前提醒須「嘟code」，未有攔截進內，故未見進入醫院範圍有排隊人龍或不獲批准入內的情況。

老翁用傳統電話要填紙

72歲的黃太今陪同78歲的丈夫到威院覆診，指自己雖有安心出行，但丈夫使用傳統按鍵電話，進入醫院時要「填紙仔」並不方便，形容有不少人排隊填紙，「啲人堆埋晒一齊」，用了5至6分鐘才完成，後來被告知要到另一大樓檢查，幸而不用再重新登記，「如果唔係佢就發忟憎」。問到會否考慮為丈夫添置智能電話，黃太說，「佢手指撳唔到」，指長者手指不靈活，難以使用安心出行。

▼11.1 進入政府設施須用「安心出行」首日情況▼



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84歲的張伯伯則歡迎新措施，他說平時已習慣使用安心出行，「飲茶食飯都要掃啦」，認為政策有助防疫，不會造成不便。

羅先生因家人入院，今日要送物資到醫院。他說，本來因擔心私隱問題，使用舊電話安裝了安心出行，但忘記帶在身上，最終要在日常使用的手機，在醫院外安裝安心出行應用程式，才能掃碼。他認為新措施相當麻煩，「之前都唔使，同埋對（確診患者）追蹤冇咩用，追蹤有好多其他方法。」他又指對長者會有不便，而有機會忘記帶電話時，質疑是否不能進入醫院，但指有必要還是須到醫院，不會因而拒絕前來。