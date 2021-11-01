強制檢測｜紅十字會甘迺迪中心等10校爆流感　師生訪客須檢測

食物及衞生局今晚（1日）公布強制檢測公告，有9間幼稚園因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，任何人士在10月19日至11月1日，曾於涉事學校逗留逾兩小時，均須於本周三（3日）或之前接受強檢，若已完成疫苗接種可獲豁免。
沙田東華三院蔡榮星小學四年級爆上呼吸道感染，學生及教師同樣須於本周三或之前接受強檢。
食衞局晚上公布，因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而納入強制檢測的名單。涉事的學校遍布港九新界，包括︰錦上路聖公會聖約瑟堂幼稚園、屯門保良局易桂芳幼稚園、粉嶺香港宣教會優質幼兒學校、鑽石山香港崇真會安強幼兒學校、大埔嵐山綠茵英文國際幼稚園／綠茵國際幼兒園、沙田合一堂單家傳紀念幼稚園、黃大仙香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園、薄扶林香港紅十字會甘迺迪中心，以及特殊學校鴨脷洲香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心。
最遲周三檢測或周五交樣本瓶
任何人士曾於10月19日至11月1日期間，身處上述學校逾兩小時的人，均須於本周三（3日）或之前接受檢測，若受檢人士選用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於本周五（5日）或之前，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在10月30日至11月1日期間已檢測，則視為已遵從強檢公告的規定。
至於上榜名單亦包括沙田東華三院蔡榮星小學，就讀4年級的學生，以及曾面授該級別的老師，須於本周三（3日）或之前接受檢測。受檢人士若在10月30日至11月1日期間已檢測，則視為已遵從強檢公告的規定。
此外，所有受檢人士若已完成疫苗接種，獲視為已遵從強檢公告的規定。
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