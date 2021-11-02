安心出行｜食環署署長楊碧筠未回應酌情期限　強調措施非為難市民

市民昨日起進入政府大樓和辦公處所前，須要用「安心出行」掃描二維碼。食環署署長楊碧筠今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，昨日措施落實首日，相信前線在人流管理上有壓力，例如街市早上繁忙時段，會有人群聚，有市民「唔知點做」，部份人未下載程式， 部分即使已下載也不懂得使用。

她指，署方已預視有關問題，承認前線與市民「要適應」，但相信時間不會太久。她續指，明白部份街市人手短缺，已爭取資源，增聘人手管理街市人流，會盡快實施安排。她又指，越多市民使用程式，而非「填紙仔」，部份街市已封的出入口可重開。



市民昨日起進入政府大樓和辦公處所前，須要用「安心出行」掃描二維碼。（資料圖片)

被問到食環容許前線人員，對未掃碼安排行使「酌情權」的期限。楊碧筠未有直接回應，稱要視乎社會適應情況，該署會密切監察。但她強調，強制使用安心出行措施「唔係想為難市民」，而是幫助市民適應。措施實施初期，重點是公眾教育、勸喻、宣傳及技術協助。

未有否認強制B類食肆用安心出行說法

實政圓桌立法會議員田北辰接獲消息，指最快本月中政府強制B類食肆用安心出行。楊碧筠在節目上未有否認有關說法，稱如有新指示，政府會適時公布。她又指，政府落實任何規定時，會考慮多方因素，如防疫的需要、場所的風險、整體防疫的策略等。她強調，安心出行「係全民支持嘅措施」，能有效協助病理學整理及追蹤個案傳播的途徑。

楊碧筠在港台節目《千禧年代》又強調，昨日未收到前線員工反映與市民出現衝突，「同事臨場應對都係盡量方便市民」。她舉例指在柴灣街市內，昨日有職員安排椅子讓長者坐着等候。