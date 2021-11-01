安心出行｜田北辰消息：B類食肆客將須掃碼　最快月中公布

市民今日（1日）起要進入政府大樓、公眾街市、公立醫院等都要用「安心出行」。據立法會議員田北辰了解，政府本月中會再公佈擴大「安心出行」範圍，進入B類食肆的客人都必須使用。《香港01》向食物及衞生局查詢，暫時未獲回覆。



▼食肆ABCD分類防疫安排▼



▼11.1食環署街市及熟食市場強制掃瞄安心出行首日▼



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田北辰支持擴大 料A類食肆維持不變

政府今日擴大「安心出行」至多個部門，甚至公立醫院，逐步淘汰「填紙仔」。現時只是C類及D類食肆必須要用「安心出行」，據田北辰了解當局本月內會公佈擴大範圍，B類食肆的客人都要使用有關程式。本港最新一輪社交距離措施，11月10日到期。

他支持當局做法，希望市民明白，政府不會得知使用者「安心出行」的行蹤資料，只是同場人士確診，程式會自動發放檢測通知，又提到只有非常少食肆維持A類，相信有關做法未必擴至A類。

袁海文：本港持續清零 擴大安心出行欠科學根據

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，「安心出行」去年底推出至今，都無證據顯示有助抗疫，因為政府不能夠透過該程式追蹤患者行蹤，實際作用存疑，又質疑若政府認為該程式有效，「搭巴士坐地鐵人仲多，企到密一密，點解呢啲唔用？」他認為本港多日無本地個案，政府卻收緊防疫規定有欠科學根據。

袁海文又稱，接種疫苗會產生抗體保護，防疫角度理由較「安心出行」效用大，但現時「你打咗針唔用『安心出行』，只可以入B類。你唔打針但係用『安心出行』就可以入C類。乜打針唔係安全過你掃碼咩？（政府）諗啲嘢無一致性，寧願死逼爛逼。」

▼政府場所使用安心出行安排▼

