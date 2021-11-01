「安心出行」屢惹批評　源於政策設計失當

根據當局最新規定，進出不同政府部門轄下公共設施前必須使用「安心出行」應用程式掃描場所二維碼，不過在政策生效前，深水埗及旺角多間手機專賣店就以「安心出行系列」作為招徠，當中有店舖表示很多顧客還指明要最便宜的手機來安裝「安心出行」。



強制使用「安心出行」程式原意，本來應該是打算讓已經陷入抗疫疲勞的社會更全面地適應抗疫新常態，可惜若政府官員欠缺深入思考以致配套工作不到位，成本卻可能會錯誤轉嫁到大眾身上。

強制使用安排有欠周全

舉例來說，由於預載「安心出行」的手機可在沒有電話卡或者連接互聯網的情況下運作，但它卻會失去風險信息通知功能，所以變相是將有關政策協助防疫的作用無效化。何況除非用戶將電子針卡或檢測紀錄儲存在「安心出行」應用程式內，否則程式不會直接記錄任何用家身份資料，更不會要求追蹤使用者位置，嚴格來說其實無助當局追蹤病毒。

另外，有市民本來打算到公營街市消費，結果他們礙於不熟識流動應用程式操作或基於各種原因抗拒使用「安心出行」，最後竟然選擇改往不需要使用「安心出行」的路邊門市菜檔購物，同時亦有租用公營街市鋪位的商戶指今早人流明顯減少，這些情況無疑說明現時推行的新政策對街市檔販生計構成了影響。

政策制定要有宏觀思考

一項政策的優劣取決於它的實際操作，而非執着於徒具形式的管理。是次強制「安心出行」事件便是一例，當局基本只想到叫市民利用手機上的「安心出行」程式作為出入公共場所的「通行證」，卻對它的實際防疫缺陷、擾民程度一律視若無睹，這種情況實在有欠理想。

為了填補「上有政策，下有對策」所造成的漏洞，官員應該盡快增設駐守街市出入口的保安人手以嚴格執行掃描場所二維碼程序，或者增聘人手協助和指導市民安裝及使用「安心出行」，但更重要的是他們必須學會在制訂政策時先作宏觀思考，不能為了「因時制宜」、「張弛有道」就犧牲了深思熟慮，因為一旦政策焦點矇糊失焦只會衍生更多問題。