新冠肺炎．11.1｜消息指最快年底局部通關　警令刪假安心出行程式

生產力促進局公佈下星期一（8日）起，所有員工、合約承辦商人員、學員、訪客及公眾進入九龍塘生產力大樓需使用「安心出行」，藉此加強本港的防疫壁壘，以減低病毒進一步擴散的風險，保障市民健康，並為本港日後恢復與內地通關或跨境出行作好準備。

新安排下，12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士可獲豁免，獲豁免人士必須填寫表格以登記個人資料。



衞生防護中心今日（2日）公佈2宗輸入個案，一男一女患者均已接種疫苗，並感染L452R變種病毒，37歲女患者經由歐洲多國再從土耳其抵港。在機場檢測確診。今日初步確診少於5宗。



目前進入C及D類食肆必須掃安心出行，而B類食肆則仍容許「寫紙仔」。立法會議員田北辰透露，政府最快本月中公布B類食肆只限掃安心出行，不再接受寫紙仔，料屆時全港絕大部分食肆都受限制，到時進任目前屬B類的麥當勞、大家樂、大快活及美心快餐店都不掃瞄不能入。



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新冠疫苗｜今3900人打第一針 21疫苗中心縮減服務 周三全休息

【22:53】新冠疫苗接種計劃推行已踏入第250日，社區疫苗接種中心為市民打首劑倒數最後一個月。今日（2日）僅3,939人接種第一劑，累計有462.56萬人已至少一劑，12歲及以上居民接種率為68.7%。



此外市民須注意的是，政府早前宣布，21間疫苗接種中心本月起縮減服務，並逢周三全日休息，即明日（3日）不設打針服務。

▼11月2日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜港會職員訪英返港初確診 住所碧瑤灣21座等5處上榜

【21:35】衞生署今晚（2日）公布，一名活躍於金鐘商業區的人士外遊返港後初步確診，暫列輸入個案。患者原居於薄扶林碧瑤灣21座，在跑馬地香港足球會（簡稱港會）工作，連同離港前曾到的3個地方須強制檢測，包括港島香格里拉酒店6樓龍蝦吧餐廳、太古廣場3樓332號舖夜上海，以及機場客運大樓寰宇堂頭等貴賓室。受檢人士最遲本周四（4日）檢測，已完成接種疫苗人士不獲豁免。

此外，3間幼稚園及1間小學，因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而病徵與新冠肺炎相似，因此被納入強制檢測公告，包括特殊學校香港耀能協會隆亨幼兒中心、中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園、藍田靈糧幼稚園、東華三院王余家潔紀念小學小六級。

安心出行│B類食肆掃碼及填紙仔各半 黃家和：料強制後生意跌一成

【20:33】據知港府為了盡快與內地通關，最快本月中公佈規定進入B類食肆堂食的食客必須使用「安心出行」，餐飲聯業協會會長黃家和指，有關規例早前港府已諮詢業界意見，相信可能將推出，現時B類食肆使用「安心出行」及「填紙仔」的食客約各佔一半，食肆的生意可能短期內有影響，但相信只屬短期影響，「其實唔用係客人蝕底，所以影響唔會大。」他又預計新規的例實施後，會有大部份餐廳改做C類餐廳。

另外，據知除了B類餐廳將強制使用安心出行外，當局也研究要求各大商場都強制使用。

▼食肆ABCD分類防疫安排▼



科興疫苗死因｜六旬翁死前兩天曾打科興 向友人稱覺打針後無異樣

【18:29】有長期病患的六旬翁今年2月接種科興新冠疫苗，兩日後死亡，為首宗接種疫苗後死亡的個案，死因庭今（2日）男子的死作研訊。兩名在六旬翁接種疫苗後曾一同共膳的朋友均稱未覺對方有異樣，六旬翁亦自稱打針後「無乜嘢」，亦沒有覺得不適，他更叫其中一名朋友也帶母親一同打針。兩名友人亦透露六旬翁生前有吸煙習慣，更每天吸一至兩包，另有「三高」及糖尿病等問題，正在排期進行「通波仔」手術。

安心出行｜長者安居協會接逾百宗掃碼查詢 將助平安鐘用戶裝程式

【18:23】周一（1日）起進入政府場所必須先掃「安心出行」二維碼，長者安居協會表示，由周一至今日（2日）下午接獲78宗關於「安心出行」查詢，包括如何安裝及使用。協會呼籲，如一線通平安鐘用戶對使用「安心出行」有任何疑問，可向服務熱線中心求助，同時會支援用戶下載「安心出行」程式。

安心出行｜資科辦：毋須上網保私隱 研推預先登記裝置助無手機者

【17:29】周一（1日）起多個政府處所及公立醫院等，都要求市民進出時必須使用「安心出行」應用程式，大批市民日前到旺角及深水埗的電話鋪購入二手電話作「專用機」，藉此不上網使用安心出行。資科辦副總監黃志光於電台節目中表示，安心出行確實毋須數據就可以使用，反映設計保障用戶私隱，呼籲以後備電話用安心出行的人士，定期連上網絡對比數據。

黃又指，正研究為協助長者及有需要人士提供需預先登記資料的裝置，以記錄行蹤，或推出登記系統予商戶，而客人的登記資料會交到政府旳中央數據庫。

安心出行｜網傳GitLab收信 消息︰警去信要求「假安心」程式下架

【17:23】昨日（1日)起出入政府大樓、醫院及街市等，必須使用「安心出行」，有5人於灣仔入境事務大樓，疑有人使用虛假應用程式，被警方以涉嫌用虛假文書拘捕，當中四人是使用模仿安心出行的「安心回家」程式。



有網民於網上討論區貼出軟件開發平台GitLab給仿「安心出行」的開發者，指收到香港警方網絡安全及科技罪案調查科的信件，稱網站有違香港法例，要求平台把有關編程下架，平台遂要求開發者提交資料。



現時GitLab上已找不到有關編程。消息指，警方確有向平台要求下架。《香港01》已向查詢。

▼11.1食環署街市及熟食市場強制掃瞄安心出行首日▼



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安心出行｜進入生產力促進局大樓要掃二維碼 下周一起推行

【16:43】昨日（1日）起進入政府場所、公共街市等必須先掃「安心出行」二維碼，香港生產力促進局今日（2日）宣布，為配合政府防疫政策，由下周一（8日）起，所有員工、合約承辦商人員、學員、訪客及公眾，須全面使用「安心出行」流動應用程式進入九龍塘生產力大樓。至於12歲以下和65歲或以上的人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士獲豁免，可以填寫表格登記個人資料。

生產力局要求員工、訪客下周一起，須使用「安心出行」才可進內。（資料圖片）

新冠肺炎｜今增2宗輸入 女患者現病徵8日 機場檢測染變種病毒

【15:01】衞生防護中心今日（2日）公佈2宗輸入個案，一男一女患者均已接種疫苗，並感染L452R變種病毒，37歲女患者10月24日已出現病徵，她經歐洲多國10月31日從土耳其抵港，在機場檢測確診。男患者則由菲律賓抵港，在酒店隔離檢疫時確診。另外，今日初步確診少於5宗。

安心出行｜B類食肆客擬制掃碼 市民促政府酌情處理：長者未必慣

【14:52】市民昨日（1日）起要進入政府大樓、公眾街市、公立醫院等都要用「安心出行」。早前立法會議員田北辰引述消息指，日後進入B類食肆的客人都必須使用。

有市民認為，政府逐步擴大必須使用安心出行的範圍，猶如強迫市民必須使用，坦言很反感；亦有人擔心長者未必習慣，呼籲政府酌情處理。另外，雖然有市民覺得問題不大，「好似打份工咁，老細叫你做嘢，咁你做唔做啊？」

早前立法會議員田北辰引述消息指，日後進入B類食肆的客人都必須使用安心出行。（王潔恩攝）

通關｜消息：年底前有望局部實施 商務、恩恤、奔喪等可申請

【13:48】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前接受傳媒訪問時表示，估計在2022年2月有望與內地全面通關。有建制派消息則指出，今年年底亦有機會先試行局部通關，除每周有1000個名額供商界申請外，港人亦有望以恩恤、奔喪等理由免檢疫到訪內地。

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安心出行｜掃碼入街市人流減 雞販玲姐有寄望：啲客熟習咗就返嚟

【13:47】食環署街市昨日（1日）起必須掃描「安心出行」二維碼才可進入，部分不懂或不願掃碼市民寧不入市場，帶來陣痛，但有檔主樂觀面對。九龍城街市雞販玲姐表示街市強制要求使用「安心出行」後，人流明顯大減，但暫未打算減價吸客，寄望大眾熟習「安心出行」後，下月來臨的買雞大節「冬至」，生意會回升。

同時，位於九龍城街市內的熟食中心亦需要使用「安心出行」，光顧熟食檔的客人表示，入內前有職員提醒要先按「離開處所」，即離開九龍城街市後，再掃描二維碼進入熟食檔範圍，對此做法感到不解：「要㩒離開，但明明我都仲喺呢棟嘢入面。」

九龍城街市檔主玲姐表示，強制要求顧客使用「安心出行」後，對生意明顯有影響。（曾凱欣攝）

安心出行｜食環工會︰前線人員淪出氣袋 楊碧筠稱無收反映有困難

【11:58】昨日（11月1日）起進入政府場所、公共街市等必須先掃瞄「安心出行」二維碼，不少街市亦因此大排長龍。食環署職工權益工會主席區邦添今日（2日）指，昨日首日推行強制使用安心出行安排，普遍情況混亂。前線在上周後期才收到通知，要在政府大樓落實使用「安心出行」，惟人手未曾作出相應安排。



食物環境衞生署署長楊碧筠回應指，昨日曾赴多個街市觀察情況，認為有秩序及大致暢順。她承認昨日有長者未安裝好「安心出行」，或不熟習如何使用，相信只是初期問題，「難免喺初期個陣未盡完美，希望多啲聽市民意見，一路完善安排」。

新冠肺炎｜何栢良：取消豁免檢疫理所當然 促交代檢測次數、方法

【11:08】港府昨日（1日）公布，由本月12日起，將取消大部分豁免類別人士到港後豁免接受強制檢疫的安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（2日）指，相信有關措施是希望維持清零，造就條件與內地通關，「減少豁免人士入香港，我都贊成，亦都係理所當然」。

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安心出行｜食環署署長楊碧筠未回應酌情期限 強調措施非為難市民

【10:14】市民昨日起進入政府大樓和辦公處所前，須要用「安心出行」掃描二維碼。食環署署長楊碧筠今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，昨日措施落實首日，相信前線在人流管理上有壓力，例如街市早上繁忙時段，會有人群聚，有市民「唔知點做」，部份人未下載程式， 部分即使已下載也不懂得使用。



她指，署方已預視有關問題，承認前線與市民「要適應」，但相信時間不會太久。她續指，明白部份街市人手短缺，已爭取資源，增聘人手管理街市人流，會盡快實施安排。她又指，越多市民使用程式，而非「填紙仔」，部份街市已封的出入口可重開。

安心出行｜強制掃碼前線把關不一 社協憂無家者留機構電話難追蹤

【09:47】昨日（11月1日）起進入政府場所、公共街市等必須先掃瞄「安心出行」二維碼，不少無家者沒有智能電話，當局指將彈性安排。社區組織協會幹事陳仲賢今日（2日）指，昨日曾與無家者測試沒有「安心出行」可否進入政府處所，惟發現前線人員把關準則不一，有壁球場職員稱只得65歲人士可豁免；亦有街市即使填表時漏空電話一欄，仍獲許進入。



對於政府指沒有電話的無家者，可填上社福機構的電話號碼。陳仲賢指，由於無家者流動性大，填社福機構電話號碼核實身份就有困難，「幫到佢入場，但真係將來搵唔搵到人就有啲擔心」。

領事館人員免檢疫安排月中取消 田北辰：突然去得咁盡 感奇怪

【09:16】政府宣布，本月12日起，除必要類別，全面取消其他豁免檢疫群組，包括領事館人員。實政圓桌立法會議員田北辰今早接受商台節目時表示，內地關注本港外防措施不夠嚴緊，豁免檢疫人士名單太闊，因過往有領事人員檢疫後確診。



不過他指，昨日政府大幅度收窄措施，令他感到奇怪，認為「突然去得咁盡」，又透露早前曾建議領事豁免檢疫名額，可由10多個減少至2至3個。

入唔到去（體育館）都唔知點算好，唔好話沖涼，淨係解決（如廁）都好麻煩。 無家者阿昌

安心出行．直擊｜無智能電話露宿者准填紙代掃碼 入體館受阻難堪

【00:02】周一（11月1日）起進入政府場所、公共街市等必須先掃「安心出行」二維碼，基層團體擔心沒智能電話的無家者受影響，但政府稱有彈性安排。在措施推行首日，《香港01》聯同社協組織幹事吳衞東，與兩位無家者阿昌及阿英到4處他們經常到訪的政府地方直擊實測，發現多處大致「寬鬆」對待無機一族，可以「填紙仔」代掃碼。

只是，他們欲進入體育館時一度因無法掃碼被阻，直言感到難堪：「唔好話沖涼，淨係『解決』都好麻煩。」社協期望，不同部門職員可從善如流，彈性處理。

強制檢測｜紅十字會甘迺迪中心等10校爆流感 師生訪客須檢測

【00:01】食物及衞生局昨晚（1日）公布強制檢測公告，有9間幼稚園因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，任何人士在10月19日至11月1日，曾於涉事學校逗留逾兩小時，均須於本周三（3日）或之前接受強檢，若已完成疫苗接種可獲豁免。

沙田東華三院蔡榮星小學四年級爆上呼吸道感染，學生及教師同樣須於本周三或之前接受強檢。

▼11.1進入醫院掃瞄安心出行首日▼



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昨日總覽：新冠肺炎．11.1｜5人用假安心出行被捕 政府大削入境豁免檢疫

安心出行｜田北辰消息：B類食肆客將須掃碼 最快月中公布

安心出行｜何栢良：料超市商場強制使用 否則內地通關「唔收貨」

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安心出行︱5人涉用假App被捕 李家超：公務員以身試法更不能接受

安心出行｜入熟食市場過兩關 外賣姐不能迅速送餐 茶檔人流跌半

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安心出行｜威院無逐個檢查 長者「填紙仔」花逾5分鐘才完成

安心出行｜九龍公園泳池大部份人主動舉機 泳客：話唔識用就假嘅

安心出行｜北河街市少量二維碼難掃 主人免煩轉場 貓咪改食罐頭

安心出行｜街市商販批措施騷擾 部份街市缺人手監管封鎖出口

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▼政府場所使用安心出行安排▼



▼強制嘟安心出行前 威爾斯親王醫院準備情況▼



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▼食環署轄下公眾街市名單▼

