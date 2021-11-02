水警殉職︱市民到場送別林婉儀　退休同袍讚拼博：做事100%有心機

女高級督察林婉儀執行反走私任務期間墮海殉職。警隊今日（2日）為林婉儀在九龍紅磡世界殯儀館，以及和合石浩園舉行最高榮譽喪禮儀式。

今日儀式不開放予公眾內進，但現場仍有不少市民特意到場。有退休警察表示，雖然不認識林婉儀，但有朋友曾與她一起共事，得知她做事很有心機，而且非常勤力。亦有市民表示，觀看儀式時不禁落淚。



由於無法進入殯儀館，現場有市民在殯儀館前鞠躬。（王潔恩攝）

警隊今日為林婉儀舉行最高榮譽喪禮儀式。早上儀式在紅磡世界殯儀館進行，林婉儀的靈柩蓋上特區區旗，由同袍扶靈，並移上靈車運走。當靈車駛經時手，圍觀的市民向她揮手道別。

由於今日儀式不開放予公眾內進，故儀式開始前，現場有市民在殯儀館門外遠處鞠躬致意，亦有大批市民在附近圍觀。

退休警察韓先生稱雖然不認識林婉儀，但有朋友曾與她一起共事，更形容她「好好人」。（王潔恩攝）

退休警察韓先生今日專程到場送別林婉儀。他說，覺得林婉儀很「淒涼」，雖然不認識她，但有朋友曾與她一起共事，更形容她「好好人」、「好有心機做嘢」，「我冇同佢（林婉儀）守過，但聽其他同事話，佢做嘢百分之一百好有心機，做嘢好勤力。」不過，他稱該位朋友現已退休回到英國，故今日代表好友一起送別她。

市民容先生表示，今早跑步後便到場，觀看儀式時不禁落淚，「戥佢唔抵，好唔開心，咁年輕就走咗。」