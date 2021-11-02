安心出行│B類食肆掃碼及填紙仔各半　黃家和：料強制後生意跌一成

據知港府為了盡快與內地通關，最快本月中公佈規定進入B類食肆堂食的食客必須使用「安心出行」，餐飲聯業協會會長黃家和指，有關規例早前港府已諮詢業界意見，相信可能將推出，現時B類食肆使用「安心出行」及「填紙仔」的食客約各佔一半，食肆的生意可能短期內有影響，但相信只屬短期影響，「其實唔用係客人蝕底，所以影響唔會大。」他又預計新規的例實施後，會有大部份餐廳改做C類餐廳。



另外，據知除了B類餐廳將強制使用安心出行外，當局也研究要求各大商場都強制使用。



據知港府最快本月中公佈規定進入B類食肆堂食的食客也必須使用「安心出行」，不能再「填紙仔」。（資料圖片/歐嘉樂攝）

市民昨日（1日）起進出政府大樓須使用「安心出行」，市民反映好壞參半。據知港府為了盡快與內地通關，最快本月中公佈規定進入B類食肆堂食的食客必須使用安心出行，不能再填紙仔登記。

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無法核對客人填紙仔 強制掃碼減員工壓力

餐飲聯業協會會長黃家和指，政府有就相關措施諮詢業界意見，他相信業界會支持。他表示，市面有大約1.1萬間B類食肆，食客掃瞄安心出行及填紙仔各佔一半，若強制掃瞄安心出行，生意可能短期內有影響，但相信只屬短期影響，「其實唔用係客人蝕底，所以影響唔會大。」預計最多只令餐廳少一成多生意。

▼食肆ABCD分類防疫安排▼



黃家和相信業界會支持強制食客掃瞄安心出行。（資料圖片）

他又說，現時餐廳絕大部分餐廳無法安排人手，專門核對客人填紙仔的資料，惟一但如果資料被發現有錯漏，餐廳會被罰停晚市最少14日，「好無辜，損失又大。」他認為新安排可減輕前線員工壓力。

現時本港約有1.1萬間B類餐廳，C類餐廳則有少於6,000間，預計新規的例實施後，會有大部份餐廳改做C類餐廳，即也是強制用安心出行，但堂食時間可延長兩小時至午夜12時。