安心出行｜B類食肆客擬制掃碼　市民促政府酌情處理：長者未必慣

市民昨日（1日）起要進入政府大樓、公眾街市、公立醫院等都要用「安心出行」。早前立法會議員田北辰引述消息指，日後進入B類食肆的客人都必須使用。

有市民認為，政府逐步擴大必須使用安心出行的範圍，猶如強迫市民必須使用，坦言很反感；亦有人擔心長者未必習慣，呼籲政府酌情處理。另外，雖然有市民覺得問題不大，「好似打份工咁，老細叫你做嘢，咁你做唔做啊？」



早前立法會議員田北辰引述消息指，日後進入B類食肆的客人都必須使用安心出行。（王潔恩攝）

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根據現時規定，B類食肆可以選擇用「安心出行」或「填紙仔」，每枱限坐四人、堂食到晚上10時。不過，立法會議員田北辰引述消息指，日後進入B類食肆的客人都必須使用「安心出行」，即進入餐廳時不能「填紙仔」。

有不願具名的市民說，政府逐步擴大須使用安心出行的範圍，猶如強迫市民必須下載，不准再「寫紙仔」，更形容很反感，擔心個人資料會外泄。他說，過去一直沒有下載安心出行，但如若落實有關措施，屆時只能被逼使用，「好難唔出街食飯。」

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有從事運動教練的市民表示，過去因工作需要，早已下載安心出行，但到餐廳用膳時，都會盡量「填紙仔」。對於有指政府擬收緊規定至B類食肆，他認為做法不公平，「好似老人家咁，佢哋未必識用，但好似迫佢哋要用咁。」他建議，政府應就相關情況酌情處理。

不過，亦有市民認為問題不大。現年70歲的蔡先生認為影響不大，只是習慣與否，「好似打份工咁，老細叫你做嘢，咁你做唔做啊？」鄧婆婆亦表示，過去一直有使用安心出行，「都係嘟一嘟啫！」不過她承認，有時侯出入街市亦忘記掃碼，一心只顧著買餸，「買咁多餸嘅話，好多時都唔記得部電話擺咗係邊，摷得嚟都出咗去。」