安心出行｜資科辦：毋須上網保私隱　研推預先登記裝置助無手機者

周一（1日）起多個政府處所及公立醫院等，都要求市民進出時必須使用「安心出行」應用程式，大批市民日前到旺角及深水埗的電話鋪購入二手電話作「專用機」，藉此不上網使用安心出行。資科辦副總監黃志光於電台節目中表示，安心出行確實毋須數據就可以使用，反映設計保障用戶私隱，呼籲以後備電話用安心出行的人士，定期連上網絡對比數據。

黃又指，正研究為協助長者及有需要人士提供需預先登記資料的裝置，以記錄行蹤，或推出登記系統予商戶，而客人的登記資料會交到政府旳中央數據庫。



黃志光於港台節目「自由風自由Phone」表示，使用後備電話不連網絡，「安心出行」的防疫功能的確「打咗折扣」，但強調安心出行的確不上網就可使用，不過其中一個主要功能，是通知用戶有否到過有感染風險的場所，呼籲有關用戶添置數據卡，或定期使用公共免費Wifi，連上網絡以知悉是否曾有高風險接觸。

他指，安心出行的運作設計毋須連接網絡及上載資料，「反映設計好保障私隱」，指程式的設計理念「最主要係幫佢哋記錄低自己嘅出行記錄」，並在出現確診個案時，通知到有感染風險的人，就已滿足運作需要。

黃志光：內地無要求香港做法與健康碼完全一樣

至於與內地通關的要求，黃志光說，內地明白香港情況，並沒有要求做法要與內地健康碼一樣，亦知道香港安心出行是自主紀錄及非實名登記，現時探討方向是過關人士主動上載出行紀錄，惟仍需與內地防疫專家研究，讓兩地措施接軌，「所以無衝突，我哋覺得兩樣嘢都可以並軌去諗。」

不傾向派發智能電話

安心出行須使用智能電話，長者、傷殘人士及無家者等均有困難。黃志光說，正研究不同方案，如「有啲工具比到佢，但就要預先登記咗資料。」但他指不會向有需要人士派發智能手機，認為無助不懂得使用智能手機的市民，會參考其他國家做法。

翻查海外經驗，新加坡於去年起派發藍牙追蹤器，以替代其手機追蹤應用程式，該追蹤器會自行記錄與其他用戶的接觸。

黃志光表示，政府提供工具同時，希望保持選擇權，而非自動追蹤行蹤，指部分追蹤器需要使用數據卡，政府提供數據計劃不是可持續的方向。

已就安心出行替代方式「有啲諗法」

黃表示，正考慮可以設立登記系統予商戶，為進入的顧客登記資料，而不是安心出行般要顧客自行記錄，有關資料不可能是由商戶保存，料由中央數據庫管理。他指，現時就安心出行的替代方式已「有啲諗法」，但仍要平衡可行性、技術及配套。問到最快何時可以推出，他說，「我哋做嘢好快手，總之一有橋，我哋就即刻盡快一成熟就推出嚟。」

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