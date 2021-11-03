9月零售額低於去年12月數字　學者：消費券威力無想像中大

政府統計處昨日（2日）公布，9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為280億元，按年上升7.3%。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波今日(3日）於港台節目《千禧年代》指，最新的數字雖按年有升幅，但不及去年12月及今年1月的數字，「消費券威力唔係想像中咁大」



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中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，8月零售業銷貨額數字為286億元，而7月亦有272億元，料9月仍受消費券影響。不過，相較去年12月的數字314億元及今年1月的325億元，8月起發放消費券後零售業銷貨額數字仍較低，「消費券威力唔係想像中咁大」。他亦指，數字上反映按年有升幅，因去年的基數較低。他估計當中珠寶首飾、電器等用品的銷售升幅均與消費券有關。

外資公司憂國安法 轉到新加坡等地設總部

統計處日前公布，駐港的美資及日資公司數目呈下跌趨勢，當中美國公司數目更創18年的低位。李兆波指，由於國安法實施後仍未有案例，外資會有隱憂，擔心會捲入政治漩渦或涉及國家安全，會選擇到亞洲其他地區設總部，如新加坡、台灣、東京等。