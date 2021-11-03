鍾翰林透過學生動源傳港獨訊息　包括售遊戲卡及衛衣　收款13.5萬

學生動源前召集人鍾翰林涉在社交平台宣揚港獨等，鍾今日（3日）在區域法院承認分裂國家及洗黑錢等兩罪，鍾就分裂國家罪答辯時稱：「我問心無愧。」即遭國安法指定法官陳廣池警告不要發表政治宣言。
控方案情透露，鍾任召集人的學生動源組織，自2016年成立以來，有設街站及在社交平台設專頁宣揚勇武抗爭及港獨等訊息，亦有在網上出售遊戲卡及印有港獨字眼衛衣以宣傳其理念，更常在社交專頁帖文附上paypal帳戶連結，收取觀眾資助。在組織成立4年間，共收逾13.5萬元。法官把案件押後至11月23日判刑，期間會為鍾索取背景報告。
被告鍾翰林（19歲）承認一項分裂國家罪，及一項洗黑錢罪。鍾原另被控一項串謀發布煽動性刊物罪，及另一項洗黑錢案，則准存在法庭檔案不作起訴。
學生動源2016年成立
案情指，鍾為學生動源的成員及召集人，組織2016年的成立宣言中提及，香港本土價值正在中共魔爪下逐漸消亡，而自學民思潮停止運作後，學港再沒有學生政治組織，學生動源因此而成立，為港人提供救港論述及方向，亦冀以學生身分喚醒港人。
組織的政綱為支持所有能擺脫中共殖民統治的論述及行動，包括香港獨立、全民制憲、堅決捍衛本土權益。
提供Paypal帳戶收款
自學生動源在2016年成立後，鍾多次在社交平台發布內容，包括勇武抗爭、香港獨立，亦網上直播發布分裂國家的表述，也在網上呼籲市民資助組織的日常開支，並提供PayPal帳戶收款，更招募義工加入。
出售印有含港獨字眼遊戲卡及衛衣
鍾亦不斷在Facebook宣傳出售「香港大事問答歷史遊戲卡牌」，每張卡牌背面都印有「Hong Kong is not China」的字眼，亦宣傳自家設計並印有港獨字眼的衛衣。
鍾在2018年已曾促請美國展開《香港人權與民主法案》，要求美國制裁香港及中國的官員，又及佈黃背心運動的新聞，提倡點火、在凱旋門上溼鴉等行動才是示威。
反修例運動鼓勵學生上街
在2019年反修例運動開始後，鍾多次呼籲學生上街示威，於2020年呼籲大專、中學生在校成立本土關注組，討論香港獨立，又稱學生動源會提供必要的支援。
鍾更在2020年6月19日發表「臨時香港共和國國旗」的帖子，提供了上藍下白的旗幟圖樣，並指設計國旗在獨立路上為重要的一步，用以團結港人建國的意志。
國安法後仍作分裂國家的表述
鍾在國安法生效前夕宣布學生動源香港本部解散，但宣傳海外分部正式成立，包括台灣、美國及澳洲分部。不過國安法生效後，學生動源的Facebook專頁仍有分裂國家的表述、PayPal連結及義工招募連結。
鍾在2020年7月13日開設了學生動源美國分部的Facebook頁面，而他仍透過同夥「Yoshi HK」發表分裂國安的表述及行為；而7月21日主張港獨的創制獨立黨正式成立，而鍾為成員之一。
被告睡房搜出多件含港獨字眼物品
警方在去年7月29日採取行動，以煽動分裂國家罪拘捕被告，在搜查被告的睡房時，發現一個標有抗爭活動日子的日曆、印有「香港獨立 學生動源」的貼紙、多支印有「香港獨立」字眼的旗幟，及數本書名含「香港獨立」字眼的書籍等。
透過Paypal帳戶收逾13.5萬元
而由於學生動源、學生動源美國分部及創制獨立黨所發佈的內容，構成發佈煽動刊物，同涉分裂國家的意圖，因此鍾透過PayPal戶口收取13.5萬元資助構成洗黑錢罪行。
被告在去年10月27日在美國領事館附近被警員拘捕。
案件編號：DCCC 27/2021