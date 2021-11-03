鍾翰林透過學生動源傳港獨訊息　包括售遊戲卡及衛衣　收款13.5萬

學生動源前召集人鍾翰林涉在社交平台宣揚港獨等，鍾今日（3日）在區域法院承認分裂國家及洗黑錢等兩罪，鍾就分裂國家罪答辯時稱：「我問心無愧。」即遭國安法指定法官陳廣池警告不要發表政治宣言。



控方案情透露，鍾任召集人的學生動源組織，自2016年成立以來，有設街站及在社交平台設專頁宣揚勇武抗爭及港獨等訊息，亦有在網上出售遊戲卡及印有港獨字眼衛衣以宣傳其理念，更常在社交專頁帖文附上paypal帳戶連結，收取觀眾資助。在組織成立4年間，共收逾13.5萬元。法官把案件押後至11月23日判刑，期間會為鍾索取背景報告。



被告鍾翰林（19歲）承認一項分裂國家罪，及一項洗黑錢罪。鍾原另被控一項串謀發布煽動性刊物罪，及另一項洗黑錢案，則准存在法庭檔案不作起訴。

前學生動源召集人鍾翰林，被指曾在組織的社交平台上發布逾千涉勇武抗爭及港獨等相言的帖文。（資料圖片）

學生動源2016年成立

案情指，鍾為學生動源的成員及召集人，組織2016年的成立宣言中提及，香港本土價值正在中共魔爪下逐漸消亡，而自學民思潮停止運作後，學港再沒有學生政治組織，學生動源因此而成立，為港人提供救港論述及方向，亦冀以學生身分喚醒港人。

組織的政綱為支持所有能擺脫中共殖民統治的論述及行動，包括香港獨立、全民制憲、堅決捍衛本土權益。

提供Paypal帳戶收款

自學生動源在2016年成立後，鍾多次在社交平台發布內容，包括勇武抗爭、香港獨立，亦網上直播發布分裂國家的表述，也在網上呼籲市民資助組織的日常開支，並提供PayPal帳戶收款，更招募義工加入。

出售印有含港獨字眼遊戲卡及衛衣

鍾亦不斷在Facebook宣傳出售「香港大事問答歷史遊戲卡牌」，每張卡牌背面都印有「Hong Kong is not China」的字眼，亦宣傳自家設計並印有港獨字眼的衛衣。

鍾在2018年已曾促請美國展開《香港人權與民主法案》，要求美國制裁香港及中國的官員，又及佈黃背心運動的新聞，提倡點火、在凱旋門上溼鴉等行動才是示威。

反修例運動鼓勵學生上街

在2019年反修例運動開始後，鍾多次呼籲學生上街示威，於2020年呼籲大專、中學生在校成立本土關注組，討論香港獨立，又稱學生動源會提供必要的支援。

鍾更在2020年6月19日發表「臨時香港共和國國旗」的帖子，提供了上藍下白的旗幟圖樣，並指設計國旗在獨立路上為重要的一步，用以團結港人建國的意志。

國安法後仍作分裂國家的表述

鍾在國安法生效前夕宣布學生動源香港本部解散，但宣傳海外分部正式成立，包括台灣、美國及澳洲分部。不過國安法生效後，學生動源的Facebook專頁仍有分裂國家的表述、PayPal連結及義工招募連結。

鍾在2020年7月13日開設了學生動源美國分部的Facebook頁面，而他仍透過同夥「Yoshi HK」發表分裂國安的表述及行為；而7月21日主張港獨的創制獨立黨正式成立，而鍾為成員之一。

被告睡房搜出多件含港獨字眼物品

警方在去年7月29日採取行動，以煽動分裂國家罪拘捕被告，在搜查被告的睡房時，發現一個標有抗爭活動日子的日曆、印有「香港獨立 學生動源」的貼紙、多支印有「香港獨立」字眼的旗幟，及數本書名含「香港獨立」字眼的書籍等。

透過Paypal帳戶收逾13.5萬元

而由於學生動源、學生動源美國分部及創制獨立黨所發佈的內容，構成發佈煽動刊物，同涉分裂國家的意圖，因此鍾透過PayPal戶口收取13.5萬元資助構成洗黑錢罪行。

被告在去年10月27日在美國領事館附近被警員拘捕。

案件編號：DCCC 27/2021