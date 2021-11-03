科興疫苗死因｜死者生前驗血報告　顯示其血壓及糖尿病控制較差

有長期病患兼嚴重吸煙的六旬男子今年二月底死亡，他死前兩天曾接種科興新冠疫苗，死因庭就其死作研訊，是首宗接種疫苗後死亡的個案，聆訊今（3日）傳召曾診治該男子的醫生作供。普通科醫生指死者於2月初覆診時有心口痛，驗血報告指其血壓及糖尿病均控制得較差，有肥胖、嚴重吸煙者、勞動性心口痛等問題，故建議他盡快找心臟科醫生檢查，及儘早戒煙，惟他沒有此打算。庭上亦透露，該男子在同月26日接種疫苗後，於同月28日凌晨覺氣促問題惡化，自行到伊利沙伯醫院的急症室求醫。



死者李宇根，於2019冠狀病毒病疫苗接種計劃首日，即2021年2月26日接種科興疫苗，同月28日證實死亡。

每天吸3包煙郁動時會心口痛

普通科門診醫生盧昆儀供稱，死者李宇根於去年6月29日首次到普通科求醫，期間一直有「三高」、肥胖、糖尿病等問題，亦是每天吸食三包煙的嚴重吸煙者。及至本年2月3日第三次覆診，李表示時不時有心口痛，診斷為較穩定的勞動性心口痛，即郁動時會感到心口痛，休息可獲紓緩。李當時血壓於糖尿病患者標準中屬高，心臟聲、肺部等正常，應非急性心臟病。

普通科門診醫生盧昆儀指死者李宇根的血壓及糖尿病均控制得較差，仍有肥胖、嚴重吸煙者、勞動性心口痛等問題，同意李有所有引致心臟病的風險因素。(劉安琪攝)

血壓及糖尿病均控制得較差

盧續指，據覆診一個月前的驗血報告，李的血壓及糖尿病均控制得較差，仍有肥胖、嚴重吸煙者、勞動性心口痛等問題。院方將其個案轉介至家庭醫學專家診所，疑其患有穩定型心絞痛，建議李盡快找心臟科醫生檢查，及儘早戒煙，惟李沒有此打算。盧同意李有所有引致心臟病的風險因素，但情況不算危險，只是需儘早檢查確認有否冠心病。

急症室醫生林家俊稱，死者李宇根是在2021年2月28日凌晨，因覺氣促等情況惡化到醫院求醫，當時懷疑李有臨床急性肺水腫或支氣管炎，隨即安排他緊急入院。(劉安琪攝)

李覺氣促問題惡化到急症室求診

急症室醫生林家俊指，李於2月28日凌晨時分到伊利沙伯醫院求診，自言氣促問題維持了數月，但情況突然惡化，遂自行求診。李當時有咳嗽、胸口困迫、呼吸困難、血壓高，心跳及血壓均高於正常。李的血氧含量後期降至百份至88，需6公斤的氧氣協助呼吸，兩邊肺有內音，呼吸有雜聲，但神智完全清醒。院方為其照X光肺片發現兩邊肺有朦朧跡象，有竇性心搏過快，懷疑有臨床急性肺水腫或支氣管炎，隨即安排李緊急入院。

案件編號：CCDI-182/2021(DK)

聆訊主要證人供詞。(詳看下圖)