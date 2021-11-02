科興疫苗死因｜六旬翁死前兩天曾打科興　向友人稱覺打針後無異樣

有長期病患的六旬翁今年2月接種科興新冠疫苗，兩日後死亡，為首宗接種疫苗後死亡的個案，死因庭今（2日）男子的死作研訊。兩名在六旬翁接種疫苗後曾一同共膳的朋友均稱未覺對方有異樣，六旬翁亦自稱打針後「無乜嘢」，亦沒有覺得不適，他更叫其中一名朋友也帶母親一同打針。兩名友人亦透露六旬翁生前有吸煙習慣，更每天吸一至兩包，另有「三高」及糖尿病等問題，正在排期進行「通波仔」手術。



死者李宇根（63歲），於2019冠狀病毒病疫苗接種計劃首日，即2021年2月26日接種科興疫苗，同月28日證實死亡。

兄長指胞弟煙齡逾20年

死者胞兄李昌根供稱，家中有12名兄弟姊妹，李宇根排行最小。他們早年已離家生活，平日甚少見面，最近一次見面已是2019年。他對於胞弟生活及健康情況均不太了解，僅知道胞弟從事消防工程，有逾20年的煙齡，身材稍胖，平日甚少做運動。李指當日是從新聞得知胞弟逝世，事後透過社交平台聯絡胞弟的朋友了解事件。

死者胞兄李昌根稱其弟李宇根煙齡逾20年。(劉安琪攝)

李生前每日吸煙一至兩包

與死者李宇根(下稱：李)相識逾10年的林鴻凱則指，本年2月尾曾與李一同食早餐，李指他於前一日剛接種了第一劑科興疫苗，自言打針後身體「無乜嘢」，林又言：「佢仲叫我帶埋阿媽一齊去打添。」李當日亦有透露他患有「三高」，正在排期進行「通波仔」手術。林又指，李生前每日會吸食一至兩包煙，因要開車較少喝酒，平日因工作繁忙較少運動。

打針後與友共膳未見異樣

李的另一位好友鄺家樂則指，李當日打針後數小時，曾向鄺表示表示沒有頭暈、氣促、針口痛、心口痛等情況，又指：「我坐幾個字就走喇」。兩人當日及翌日亦有一起用膳，均未見李有異樣。及至當日既上約6時，鄺聯絡不上李，前往李的住所尋找無果，最終於3小時後報警。待警員、李已分居的妻女到場，鄺才得悉李於當日凌晨4時至5時離世。由於與李分居的妻女明言不會處理李的喪事，鄺遂接手並到殮房認屍。

李接種疫苗前曾看醫生

鄺補充，李在接種疫苗前曾看醫生，服藥後感到「好番啲」，僅一星期便去打針。另李患有糖尿病及「三高」，平日會減少攝取糖分及肥膩食物。李有時會稱感到「心口翳住翳住」，有時走路會氣促，原本預約了今年3月進行全身體檢查。

死因裁判官周慧珠在聆訊開始前選出5名陪審員處理，死因研訊主任為律政司檢控官劉理蘭。科興控股香港有限公司及衛生署被列為利害關係的一方，前者由葉海琅大律師代表，後者則由吳焯軍及陳韋君大律師代表。

案件編號：CCDI-182/2021(DK)