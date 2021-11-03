安心出行｜郵政署聘助理查掃碼及技術支援　時薪72元需中四學歷

政府場所自周一（1日）起，強制市民使用「安心出行」，包括政府場地、街市及各類球場等。郵政署今日（3日）起刊登招聘廣告，聘請「總務助理」職位，職責列明負責檢查進入郵局的人有否使用「安心出行」，以及為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援。

郵政署總務助理入職條件只需要完成中四學歷，時薪為72元，合約為期三個月，申請日期下周二（9日）截止。



郵政署聘請總務助理，負責檢查進入郵局的人有否使用「安心出行」。（資料圖片）

郵政署今日（3日）發布聘請總務助理公告，該助理職位有5項職責，包括檢查進入香港郵政處所人士是否使用「安心出行」、協助公眾使用「安心出行」，處理和核實記錄表格等。

助理時薪為72元，每周工作27至44小時。工作時間為周一至五朝九晚六，周六則由早上九時至下午一時。入職條件只需要完成中四學業，或具同等學歷；並熟悉操作電腦，及掌握中文和英文文書處理工作。

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期三個月。截止申請日期為下周二(9日）下午六時。

工作內容：



(1) 檢查進入香港郵政處所的人士是否使用「安心出行」流動應用程式；

(2) 為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援；

(3) 協助櫃位人員處理和核實訂明的記錄表格；

(4) 協助管理郵政局公眾大堂等的排隊情況和解答顧客查詢；以及

(5) 執行其他由上司委派的工作。



郵政署聘請總務助理檢查「安心出行」。（網站截圖）

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