安心出行｜郵政署聘助理查掃碼及技術支援　時薪72元需中四學歷

政府場所自周一（1日）起，強制市民使用「安心出行」，包括政府場地、街市及各類球場等。郵政署今日（3日）起刊登招聘廣告，聘請「總務助理」職位，職責列明負責檢查進入郵局的人有否使用「安心出行」，以及為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援。
郵政署總務助理入職條件只需要完成中四學歷，時薪為72元，合約為期三個月，申請日期下周二（9日）截止。
郵政署今日（3日）發布聘請總務助理公告，該助理職位有5項職責，包括檢查進入香港郵政處所人士是否使用「安心出行」、協助公眾使用「安心出行」，處理和核實記錄表格等。
助理時薪為72元，每周工作27至44小時。工作時間為周一至五朝九晚六，周六則由早上九時至下午一時。入職條件只需要完成中四學業，或具同等學歷；並熟悉操作電腦，及掌握中文和英文文書處理工作。
獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期三個月。截止申請日期為下周二(9日）下午六時。
工作內容：
(1) 檢查進入香港郵政處所的人士是否使用「安心出行」流動應用程式；
(2) 為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援；
(3) 協助櫃位人員處理和核實訂明的記錄表格；
(4) 協助管理郵政局公眾大堂等的排隊情況和解答顧客查詢；以及
(5) 執行其他由上司委派的工作。
▼11.1進入醫院掃瞄安心出行首日▼
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