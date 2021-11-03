地盤工涉姦兩繼女案　辯方質疑再被姦無逃走　事主﹕小孩都很單純

六旬地盤工涉多番在中港兩地住所，性侵兩名未成年繼女案續審，案件今(3日)在高等法院續審，長繼女X聲稱遭強姦兼被迫口交，她接受辯方盤問時，遭質疑當時11歲的長繼女，在第三次被侵犯時為何未有反抗或逃跑。X解釋小孩子很單純，會聽大人的說話，她當時不知怎樣做，形容自己如布娃娃，任由繼父擺佈。



質疑被吻為何不把臉擰轉

現年17歲的事主X，今透過視像系統作供。辯方盤問時問第三次在內地發生的性侵事件，X聲稱當時11歲的她遭被告強姦，律師指根據X在錄影會面的說法，被告強姦她前，先吻她的嘴、繼而摸胸和指插X的下體。律師問X，若她不想和被告親吻，為何不把臉擰轉。X稱當時不知應該做什麼，又指大人的說話，小孩子都會聽從。

小孩子會聽大人說話

辯方指，根據X的說法，被告其後變本加厲，指插X的私處，繼而更強姦X，惟X未有反抗。X解釋不反抗的原因，指當時不知怎樣做，又解釋小孩子很單純，會聽大人的說話。

形容如布娃娃任由擺佈

就該次事件，辯方指被告沒有做過X指稱的行為，X庭上強調有發生。辯方又質疑，X在事件可趁機逃跑。X回應時形容自己當時如布娃娃，任由被告擺佈。

67歲任職建築工的被告，遭控以企圖強姦、向16歲以下兒童作出猥褻行為、強姦、非禮共10罪，犯案時間橫跨2015年至2019年。除1項非禮罪涉及女事主Y外，其他控罪都是涉及X。X首次被侵犯時只有11歲，而Y被侵犯時則為8至9歲。

案件編號：HCCC309/2020