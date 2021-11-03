食環署驗出大馬墨魚片帶新冠病毒　遲一日公布　嘉里冷庫納強檢

食環署今晚（3日）公布，昨日（2日）傍晚收到獲衞生署衞生防護中心通知，馬來西亞經海運進口的冷藏烏賊片（即墨魚片），一個表面樣本及一個內包裝樣本在新冠病毒檢測結果呈陽性。署方指，該批烏賊片進口後一直存放於葵涌的倉庫，沒有流出市面，進口商今日已全部銷毀。



該批烏賊片儲存在葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉1B座10樓A室嘉里冷庫（香港）有限公司，為謹慎起見，食物及衞生局將該處納入強制檢測公告．任何在10月29日至11月3日期間，曾身處嘉里冷庫的人士（不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於本周五（11月5日）或之前接受檢測，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。



驗出帶新冠病毒的大馬墨魚片存於葵涌嘉里溫控貨倉嘉里冷庫，被納入強制檢測。（嘉里物流圖片)

食環署：同批墨魚片沒有流出市面

食環署今晚表示，食安中心昨日從一批390箱（約3,100公斤）由馬來西亞經海運進口的冷藏烏賊片，抽取共12個烏賊片表面樣本及包裝樣本進行檢測。昨日傍晚接獲衞生署衞生防護中心通知，化驗結果顯示一個烏賊片表面樣本及一個內包裝樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性。該批烏賊片進口後一直存放於葵涌的倉庫，沒有流出市面。

食環署稱在得悉檢測結果後，食安中心今日聯同衞生防護中心巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒；進口商已按食安中心指示將涉事批次的烏賊片全部銷毀。

8月印尼冰鮮䱽魚及包裝樣本檢測呈陽性

食安中心亦會加強對同類產品的檢測。署方表示，食安中心已自2020年年中開始加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過二萬個食物及其包裝樣本作病毒檢測，當中只有上述樣本和今年8月曾公布的印尼冰鮮䱽魚及包裝樣本檢測呈陽性。在檢測期間，受檢食物批次會先被存倉，直至化驗完成並顯示結果為陰性才會准許推出市場銷售，確保受影響的食物不會被分發到市場出售。

近日曾到嘉里冷庫人士最遲周五檢測

食物及衞生強制檢測公告列明，任何在10月29日至11月3日期間，曾身處過存放驗出新冠病毒烏賊的葵涌嘉里溫控貨倉1B座 10樓A室嘉里冷庫（香港）有限公司的人士(不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，須於本周五或之前接受檢測。

署方呼籲市民，要經常保持雙手清潔，特別是在觸摸口、鼻或眼之前；處理冷凍食物及其包裝（如適用）前後、如廁後及進食前要洗手。洗手時，要用梘液搓手最少20秒；分開處理生熟食物，特別是處理生肉及內臟，以免食物交叉污染；及徹底煮熟食物，避免食用生或未煮熟的動物產品。