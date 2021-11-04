新冠肺炎．11.4｜增7輸入個案6人帶變種病毒　2印度抵港船員確診

衞生防護中心今日（4日）公布新增7宗輸入個案，6名患者均帶有變種病毒，包括2名印度抵港船員，累計增至12,360宗。7名新增患者包括一名40歲男子，他11月1日開始喉痛、咳嗽、氣促，但翌日仍乘坐飛機由尼泊爾來港，抵港後便已檢測到陽性。衞生署稱，由於尼泊爾航空營運於11月2日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有兩名乘客確診，以及有一名乘客未能符合第599H章指明的條件，尼泊爾航空營運的客機在11月4日至17日期間都會被禁止從加德滿都着陸香港。至於今日有少於5宗初步確診個案。



另外，政府昨日宣布，兩類人士需要接種第三劑疫苗，如年滿60歲及以上居民，他們明日（5日）起可預約接種第三針，由11月11日起免費接受補打第三針。



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特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排

▼11月3日北角食環署渣華道街市情況▼



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【20:00】《香港01》早前接獲消息指，中港兩地免檢疫通關有望於本年底率先試行，涵蓋商界、探親、恩恤及奔喪等人士，商界每周會有1,000個名額。《香港01》今天再接到消息稱，通關初期範圍只限於廣東省，其他省份暫未開放。

另外，隨著內地與本港有望下月中旬通關，立法會議員姚思榮表示，作為大灣區一分子的澳門，亦有望同步通關，設配額予港人作商務、探親等之用，但數量不多。而兩地通關旅遊則仍要觀望情況，並設多個限制下才能成事。

通關│下月有望局部通關 初期只限廣東省 澳門有望同步開放配額

▼11月3日北角春秧街街市情況▼



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新冠肺炎︱40歲患者咳嗽氣促 仍能上機來港 尼泊爾航空禁飛14天

【14:15】本港今天新增7宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入個案，患者包括一名印尼來港外傭和兩名從印度來港的船員，7名患者中有6人感染變種病毒。患者中包括一名40歲男子，他在11月1日開始出現喉痛、咳嗽、氣促，但翌日仍能乘坐飛機由尼泊爾來港，抵港後便已檢測到陽性。衞生署稱，由於尼泊爾航空營運於11月2日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有兩名乘客確診，以及有一名乘客未能符合第599H章指明的條件，尼泊爾航空營運的客機在11月4日至17日期間都會被禁止從加德滿都着陸香港。

新冠疫苗｜何栢良倡政府「主動出擊」 聯絡合資格人士接種第三針

【11:14】本港即將開展第三針新冠疫苗接種計劃，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（4日）在港台節目指，認為第三針的關鍵在於配套及安排。他建議政府主動出擊，主動聯絡合資格人士，包括60歲以上、6個月前已接種兩劑疫苗的人，「只靠宣傳，市民未必會掌握得好清楚。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

第三針｜醫管局向特定群組發優先接種證明書 劉家獻料有近10萬人

【10:35】第三針新冠疫苗接種計劃即將展開，免疫力弱，如癌症病人、器管移植病人、晚期愛滋病患者等特定群組人士可優先接種。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（4日）稱，醫管局有9萬至10萬名免疫力弱病人，如他們在短期內會覆診或治療，見醫生時可獲取證明書優先接種，而未能安排於短期內覆診病人，醫管局亦會按紀錄向有關病人發信，病人可帶同信件打第三針。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，會盡早通知相關人士。(廖雁雄攝)

186萬人先打第三針 陳肇始：疫苗供應足夠 與藥廠保持聯繫

【09:25】本港即將開展第三針新冠疫苗接種計劃，政府昨日（3日）公佈優先群組詳情，料涉186萬人，相關人士可選接種科興或復必泰疫苗。食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）強調，目前疫苗供應足夠，呼籲市民無須擔心，政府會密切監察用量，與藥廠保持聯繫。

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新冠疫苗｜葉劉淑儀溝針復必泰抗體爆升 專家指打科興仍可防重症

【07:01】政府昨日（3日）公布為市民補打第三針新冠疫苗安排，特定組別人士優先群組可由本周五（5日）起網上預約，下周四（11日）起接種。專家認為接種復必泰疫苗產生的抗體較高，已打兩劑科興的市民，第三劑可「溝針」選打復必泰疫苗；不過政府也表明，選擇接種哪一款疫苗屬個人意願，市民有需要時可諮詢醫生的意見。

政府計劃未來為所有市民打第三劑疫苗，因此打兩劑科興市民續打科興，抑或「溝針」轉打復必泰？打復必泰的市民擔心副作用，又應否改打科興？行會成員、立法會議員葉劉淑儀「溝針」轉打復必泰，抗體水平由不足100爆升至約2萬；另有人續打科興，抗體水平上升6倍至2,000，好處是沒有副作用。有專家指三劑科興對預防重症的效能與復必泰亦不相伯仲，但可能半年後便要再打第四針。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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昨日總覽：新冠肺炎．11.3｜特定群組率先打第3劑疫苗 進口墨魚片帶病毒

食環署驗出大馬墨魚片帶新冠病毒 遲一日公布 嘉里冷庫納強檢

新冠肺炎｜政府公布特定群組下周四起打第三針 60歲或以上率先打

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虎年花市｜明年年宵市場續無乾貨快餐攤位 入場要安心出行或登記

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通關｜陳肇始：諮詢B類食肆用安心出行 收緊防疫有利與內地通關

通關｜政府研究機場「一地兩制」 分隔內地和國際旅客及機艙人員

新冠肺炎｜今增3宗輸入個案 兩患者同航班英國抵港均染變種病毒

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▼11月2日九龍城街市情況▼



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▼食環署轄下公眾街市名單▼

