新冠肺炎｜政府公布特定群組下周四起打第三針　60歲或以上率先打

本港即將開展第三針新冠疫苗接種計劃，政府今日（3日）公佈，所有科興疫苗人士需要補打第三針，但優先群組會包括接種科興及復必泰疫苗的60歲或以上人士，以及醫護人員、長期病患者、特定組別免疫力人士如癌症病人、器管移植病人、晚期愛滋病患者等病人，可由本周五（11月5日）起可以預約打第三針，下周四（11月11日）起免費接種。



專家認為接種復必泰疫苗產生的抗體較高，市民可以選打復必泰疫苗，即容許打科興市民「溝針」。公務員事務局局長聶德權表示，估計要打第三針人數涉186萬人。



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陳肇始：復必泰可產生更好免疫反應

食物及衞生局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權表示，參考專家建議後，兩類優先組別人士本周五（5日）起可以預約接種第三針，下周四（11日）起免費補打第三針。陳肇始表示，復必泰疫苗可產生更好免疫反應，市民可按自身情況決定接種科興或復必泰疫苗。

兩類獲優先安排接種界別人士分別為：

1.不論打復必泰還是科興疫苗的特定組別免疫力弱者，包括癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統人士等，應在打第二針後至少4星期才注射第三針。

2.不論打復必泰還是科興疫苗並有較高感染風險者，包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者及工作環境有高暴露風險及較易傳播病毒員工，例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作人員。他們應在打第二針後最少6個月才打針。

特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排。

兩類人士11月5日起可預約，毋須上傳證明文件，但到場打針時就要向接種中心出示證明文件核對，而免疫力弱人士亦要帶同醫生證明，高風險人士就要出示身份證及工作證。

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短期內要到高風險地區可酌情准接種

至於非優先組別人士，即60歲以下接種科興疫苗人士，稍後時間都要補打第三針，但若短期內要去海外高風險地區，如持有機票，接種中心人員會酌情處理打第三針。至於注射60歲以下打復必泰疫苗市民就未有第三針安排。

新冠肺炎康復者方面，他們可跟醫生商討有無需要補針，如需要應在第一針6個月再打針。

尚餘復必泰不夠186萬特定群組居民接種

186萬名屬特定群組居民要打第三針，專家建議打復必泰疫苗，有助抗體水平較高，本港尚餘約170萬劑復必泰疫苗是否足夠使用？聶德權稱，該批人士需要在第二針後6個月才接種，不是全部都已接種超過半年，而且當局會跟藥廠保持溝通。

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