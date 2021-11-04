新冠疫苗｜葉劉淑儀溝針復必泰抗體爆升　專家指打科興仍可防重症

政府昨日（3日）公布為市民補打第三針新冠疫苗安排，特定組別人士優先群組可由本周五（5日）起網上預約，下周四（11日）起接種。專家認為接種復必泰疫苗產生的抗體較高，已打兩劑科興的市民，第三劑可「溝針」選打復必泰疫苗；不過政府也表明，選擇接種哪一款疫苗屬個人意願，市民有需要時可諮詢醫生的意見。



政府計劃未來為所有市民打第三劑疫苗，因此打兩劑科興市民續打科興，抑或「溝針」轉打復必泰？打復必泰的市民擔心副作用，又應否改打科興？行會成員、立法會議員葉劉淑儀「溝針」轉打復必泰，抗體水平由不足100爆升至約2萬；另有人續打科興，抗體水平上升6倍至2,000，好處是沒有副作用。有專家指三劑科興對預防重症的效能與復必泰亦不相伯仲，但可能半年後便要再打第四針。



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兩界別人士優先打第三針

政府昨日公佈，率先為兩類人士接種第三劑疫苗，一是免疫力弱人士，例如癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統的人士等；二是已接種兩劑疫苗並有較高感染風險的人士，包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者，以及工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工。

特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排

政府引專家意見倡第三針打復必泰

公務員事務局局長聶德權昨表示，估計要打第三針的優先群組人數涉186萬人。政府訂購了科興及復必泰疫苗各750萬劑，前者尚餘約415萬劑，後者則餘約170萬劑，因此若全部選擇打復必泰，供應不夠，聶德權稱會續於藥廠商討。政府計劃為每名市民都打第三針，意味未來會續訂購復必泰。

政府在公布中表示，針對之前已打科興疫苗的市民，專家建議第三劑接種復必泰疫苗可能產生更好的免疫反應，不過選擇接種哪一款疫苗屬個人意願，市民可按自身的情況作出個人選擇，有需要時可諮詢醫生的意見；至於已接種復必泰的市民，當局指應接種額外一劑復必泰疫苗，不過也可選擇接種科興疫苗作第三針。

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下周四起展開接種第三針 可預約或取即日籌

優先群組人士可由本周五起預約打第三針，下周四（11日）起到社區疫苗接種中心和醫院管理局轄下選定診所接種疫苗；或同日起在社區疫苗接種中心（設於私家醫院的社區疫苗接種中心除外）領取「即日籌」，即場接種疫苗，但每日名額有限，先到先得。

公立醫院病人和訪客可透過九間新冠疫苗接種站即場接種復必泰疫苗，無須預約，接種站分別位於瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、博愛醫院和北區醫院。另選擇打科興的市民，則可到參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所預約接種。

葉劉淑儀第三針改打復必泰疫苗，她指至10月中時抗體水平仍有約1.78萬。（資料圖片/張浩維攝）

葉劉淑儀打復必泰後抗體水平曾達2.3萬

在2月及3月各打一劑科興疫苗的行會成員，立法會議員葉劉淑儀早前曾說，於5月時的抗體水平為182，於9月時打三針前幾日的抗體水平再跌至僅59。她於9月20日打第三針，改為打復必泰，抗體水平隨即升至2.3萬，至10月16日的抗體水平仍有約1.78萬，本月會再驗抗體水平。她解釋聽聞年輕人接種復必泰後反應大，因此「想試下溝針」。

復必泰的副作用一向較大，葉劉淑儀透露，另一議員廖長江打第三針後無大反應，在第二日舉起手時有困難。另一行會成員林正財都稱打復必泰後，抗體水平超過2萬。

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選續打興科疫苗抗體升6倍

有參與養和醫院第三針研究的行會成員透露，其打第三針科興疫苗之前，抗體水平僅餘不足300，打第三針後升約6倍，至超過2000，中和抗體結果則由陰性轉為陽性。

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第三針再打科興 半年後或需打第四劑

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則說，疫苗接種半年後，抗體水平已經跌到很低，而純粹看數據，接種兩劑科興疫苗，轉打復必泰的話，抗體水平高很多。研究中發現，如果三針都接種科興，即使第三針的抗體高一些，仍不及復必泰，往後半年後抗體可能跌到很低，要打第四針也不為奇。另外，至於接種復必泰疫苗的人士，可以在半年至一年後才打第三針，但未來仍然有需要再補針。

不過疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆早前表示，若本港持續清零，如擔心復必泰副作用，則可考慮繼續注射科興，他指接種三劑科興對預防重症的效能「亦唔差」，與復必泰亦不相伯仲。