貨運站員工染疫　員工爆更衣室可洗澡無戴口罩　檢疫或「走漏」

一名在機場貨站工作的48歲男子，早前確診感染新型冠狀病毒，涉及L452R變異病毒株。再有香港空運貨站 （Hactl）員工向《香港01》表示，患者工作有機會與貨機的機組人員接觸，而該批機組人員即日跟機折返，毋須在港檢測，憂成防疫漏洞。

員工又指，公司提供予員工使用的更衣室內有衞浴設施，大部分Hactl員工都會使用，不限於搬運工，指牽涉層面廣，但未有聽聞其他部組員工檢疫，檢疫工作可能「走漏」。



呼吸系統科專科醫生梁子超指，貨機機組人員到港前應要先進行檢測，並持陰性證明，但到港後逗留時間短，難以等待檢測結果，要在港留樣本檢測有困難。



▼Hactl員工初步確診▼



Hactl搬運工人K先生向《香港01》表示，貨機抵港後機師會到機場接受病毒檢測，而貨機的隨機機組人員，他們不會入境及「跟機嚟、跟機走」，就毋須接受病毒檢測，惟機組人員仍會與他們接觸，有機會對話，如查詢入油車何時抵達等，有時口罩亦未必有戴妥，憂慮會構成防疫漏洞。他認為，即使該批機組人員在有結果前離開，若結果陽性，衞生署都可以立即要求在港的接觸者隔離。

當時患者確診時，有消息指，確診的機場貨運站工人被即日折返的機組人員傳染機會較高，由於貨機機組人員需送貨到不同國家，部份人會即日折返，沒有入境香港，也無接受檢測，故未有確診。

梁子超：須限制機組人員在港活動範圍 減少與本地人員接觸

呼吸系統科專科醫生梁子超指，由於即日折返的機組人員留港時間短，要在港等待檢測結果有困難，加上即使確診，患者都已離開香港，而做法令貨運站的運作亦可能減慢。他認為，最需要做的是機組人員出發前有檢測，到港後限制活動範圍，減少與本地人員接觸，或可考慮使用快速抗原測試。

患者在公司更衣室使用的儲物櫃，整排現時被圍封。（受訪者提供）

K先生又指，公司內有更衣室，並提供沖涼設施讓員工使用。他說，每日早上7時至8時，更衣室相當「墟冚」，除了患者及其搬運工人同事，亦有貨倉工人會在同時段下班洗澡，「95%（員工）都會沖涼，工作好污糟，停機坪做嘢好大塵」，平常更有機場保安、文職人員等會使用更衣室。

他說，在更衣室內部分人無戴口罩到處走，洗澡時更不會戴，認為有傳播風險。K先生亦說，患者工作有機會與另一公司人員接觸，但亦未聽聞其他公司員工檢疫。

衞生署回覆指，有派員在貨運站的更衣室、廁所及休息室採環境樣本，而早前微波爐手柄已驗出陽性。署方指，追踪工作尚在進行中。

Hactl回覆，指公司內設有6間員工更衣室，內有淋浴設施，只供前線輪更同事使用，並須有員工証 (門卡)才可進入，六間更衣室的門卡不可共用。Hactl指，前線同事會被分配用不同更衣室，自收到有一位員工確診報告後，淋浴設施已於10月7號星期四關閉，其後更衣室進行了全面深層消毒。貨站亦指示承建商加強消潔和消毒更衣室的次數。