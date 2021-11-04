楊明疑酒駕撞壆認不小心駕駛　判即時入獄18天　楊准保釋候上訴

藝人楊明去年疑因酒醉下駕駛，在山頂馬己仙峽道撞壆，他原本承認不小心駕駛罪，聞裁判官要他還柙候判時突推翻認罪，最終又再認同樣罪名，案件今(4日)在東區法院判刑。楊早前求情稱當時駕駛流量不多，事件中無人受傷，且願意就造成損失作全數賠償，望法庭能判非囚禁式刑罰。案件押後至今(4)在東區法院判刑。裁判官判楊明即中時入獄18日，停牌2年，罰款2000元，楊明聞判平靜，並即申請保釋獲准。



官指案情可見楊當時嚴重受酒精影響

裁判官判刑時稱，即使沒有楊當時的酒精濃度數據，但縱觀案情可推斷出，楊嚴重地受酒精影響，神智不清，沒有能力控制車輛，楊容許自己攝取大量酒精後駕駛，屬極不小心的行為。雖然楊稱案發後失去工作機會，損失達一百萬元，但裁判官認為是他咎由自取、自招惡果。

被告林明樂（39歲，楊明的原名，下稱：楊）原亦被控拒絕提供血液樣本作酒精測試罪，該罪經審訊後被裁定罪名不成立。他在開審前承認不小心駕駛，及車窗玻璃光度不足等3罪，指他於2020年8月1日於馬己仙峽道不小心駕駛。裁判官今年4月14日判刑時要求還押楊以索取相關報告，惟當時代表楊的資深大律師清洪，聲稱曾向楊提供不恰當的法律意見，要求推翻楊原本的認罪答辯。楊最終在上月21日再次承認不小心駕駛等罪名。

楊駕車撞石壆後從車窗爬出

案情指，楊於案發前一日晚上11時58分，在馬己仙峽道駕駛一輛私家車期間，駛至近燈柱位置時突然轉到對面線，越過雙白線，然後車輛沿斜路向下滾約20米，直至撞到交通指示牌及石壆。一名英國人駕車經過，將從車窗爬出的楊扶至行人路後報警。

車上玻璃均貼上有色膠片

及至翌日凌晨1時，警員發現楊所駕駛的車輛右前方的金屬柱、交通指示牌及石壆均被損毀，部份過程被車內的錄影機及附近的閉路電視拍下。楊承認為涉事車輛司機，事件中沒有人受傷。車輛隨後被送往汽車檢查中心檢查，發現除了前後兩塊擋風玻璃外，其餘所有玻璃均被貼上有色膠片，以致降低玻璃安全透光度。

事發經過。(詳看下圖)

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求情稱事件對工作影響極大

楊的律師求情時稱，事件對其工作影響極大，其個人形象受到一定的衝擊，他現已深切反省。律師又指楊有盡孝道陪患病父親覆診，又獲婦女會等慈善團體撰信求情，而楊過往所涉的刑事紀錄已是15年前的事，故希望法庭能判以非監禁刑罰。

案件編號：ESCC2365/2020

楊明由認罪至推翻決定的經過。(詳見下圖)