楊明疑酒後駕駛撞壆　再認不小心駕駛　稱受壓求判非囚禁式刑罰

藝人楊明去年疑因酒醉下駕駛，在山頂馬己仙峽道撞壆，裁判官雖裁定他未能提供呼氣樣本罪不成立，但就楊承認不小心駕駛罪，卻要楊先還柙索取報告，楊即要求撤回他早前的認罪決定。律政司就此感不滿要求覆核，案件今（21日）在東區法院裁決，裁判官鄧少雄駁回控方的覆核申請，批准楊明重新答辯。案件押後個多小時後再開庭處理，楊再次承認不小心駕駛罪，其律師為他作出求情，指楊在事件中承受極大壓力，對其工作亦有影響，律師稱「斗膽」求法庭判楊非監禁式刑罰。鄧官將案押後至11月4日判刑。楊准以5000港元保釋候訊，期間不得離港，居於報稱地址，逢星期三到警署報到。



楊再答辯時神色凝重

被告林明樂（39歲，楊明的原名，下稱：楊）於2020年8月1日於馬己仙峽道發生的交通意外而被控，楊否認拒絕提供血液樣本作酒精測試罪，但承認不小心駕駛，及車窗玻璃光度不足等3罪名。案件在今年4月14日判刑時，裁判官稱要還押楊時，當時代表楊的資深大律師清洪突稱向楊提供了不恰當的法律意見，要求推翻楊原本的認罪答辯，獲裁判官接納。

楊明於12時30分重新答辯，再次承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，聽取案情時神色凝重。楊的女友莊思明在庭上亦飲泣手震。

楊明再次承認不小心駕駛罪，並獲准保釋候判後，在女友陪同下離開法庭。(劉安琪攝)

楊駕車撞石壆後從車窗爬出

案情指，被告於案發前一日晚上11時58分，在馬己仙峽道駕駛一輛私家車期間，駛至近燈柱位置時突然轉到對面線，越過雙白線，然後車輛沿斜路向下滾約20米，直至撞到交通指示牌及石壆。事後，一名英國人駕車經過，將從車窗爬出的楊扶至行人路後報警。

車上玻璃均貼上有色膠片

及至翌日凌晨1時，到場的警員發現被告所駕駛的車輛右前方的金屬柱、交通指示牌及石壆均被損毀，部份過程被車內的錄影機及附近的閉路電視拍下。被告承認為涉事車輛司機，事件中沒有人受傷。車輛隨後被送往汽車檢查中心檢查，發現除了前後兩塊擋風玻璃外，其餘所有玻璃均被貼上有色膠片，以致降低玻璃安全透光度。

求情稱楊有陪父親覆診盡孝道

辯方其後求情指，楊生於草根階層，其父親曾接受心臟手術，他一直陪父親覆診，克盡孝道，供養家庭。此外，本案對楊的工作影響極大，其個人形象受到一定的衝擊，他現已深切反省，反思日後該如何自處。

婦女會等有撰求情信

辯方強調每一個人都有自己的背景及經歷，犯錯的後果已是最深切的教訓，而楊過往的刑事紀錄已是15年前的事情，故希望法庭判刑時能考慮他過去所做的善舉，指包括婦女會等多個慈善團體均為被告撰寫求情信。

承受極大壓力斗膽求判非囚禁式刑罰

辯方另指，案件發生在凌晨時分，駕駛流量並不繁忙，事件沒有人受傷，楊亦願意就事件作全額賠償，惟仍在與地政處商討的過程中。此外，傳媒對案件的報到對楊造成極大壓力，但「佢都堅持有錯就認」，故「斗膽」地希望法庭能判處非監禁式刑罰，或考慮緩刑。

楊當時真實地神智不清

鄧官在裁決時稱，就早前經審訊後被裁定罪脫的拒絕提供血液樣本作酒精測試罪，是根據兩名警員及一名醫生的證供，楊當時是真實地神智不清，有機會因而未能回應警方的要求。因此，鄧官認為楊沒有犯罪意圖，控方未能在毫無合理疑點下證明其有罪，終決定維持原判。

楊已表明再認罪討論無實質意義

至於被告意欲推翻認罪答辯的不小心駕駛罪，鄧官指由於被告一早就表明會重新承認控罪，控方仍堅持覆核，已淪為學術討論議題，毫無實質意義。而早前代表楊的清洪資深大律師已承認犯錯，曾誘使楊認罪，若不批准楊重新答辯會讓「公義無法彰顯」。

事發經過。(詳看下圖)

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警員可要求醫生抽取血液樣本

鄧官續指，「自招醉酒」非逃避罪責的藉口，否則就會變得「愈醉愈可以逃避責任」，有違立法原意。普通法中有提及到「被告不可自證其罪原則」，而抽血屬入侵性取證，強行入侵有違普通法原則。惟另根據《道路交通條例》第39C條，若被告可能沒有能力有效地同意抽取血液樣本，警務人員亦可要求醫生從某人抽取血液樣本，能與「被告不可自證其罪原則」取得平衡，以將醉酒者繩之於法。

鄧最後自言「事後孔明」地看待事件，警方當時沒有援引《道路交通條例》第39C條，為被告抽血化驗，否則問題一早便可獲得解決。

案件編號：ESCC2365/2020

楊明由認罪至推翻決定的經過。(詳見下圖)