楊明撞壆案　控方指控罪要懲罰醉駕人士　若不清醒可免責有違原則

藝人楊明去年疑因酒醉下駕駛，在山頂馬己仙峽道撞壆，裁判官雖裁定他未能提供呼氣樣本罪不成立，但就楊承認不小心駕駛罪，卻要楊先還柙索取報告，楊即要求撤回他早前的認罪決定。律政司就此感不滿要求覆核，指裁判官不應批准楊撤銷認罪的申請，又稱本案控罪是要懲罰酒後駕駛，若有被告稱不清醒就可以拒絕提交樣本，會與條例的定立原意背道而馳。裁判官把案押後至10月21日裁決，楊可繼續保釋外出。



官稱還柙即求更改認罪決定

被告林明樂（39歲，楊明的原名）於2020年8月1日於馬己仙峽道發生的交通意外而被控，楊否認拒絕提供血液樣本作酒精測試罪，但承認不小心駕駛，及車窗玻璃光度不足等3罪名。案件在今年4月14日判刑時，裁判官稱要還押楊時，當時代表楊的資深大律師清洪突稱向楊提供了不恰當的法律意見，要求推翻楊原本的認罪答辯，獲裁判官接納。

控辯雙方今天所提主要論點。(詳看下圖)

不能因被告不清醒便可拒交樣本

主控官萬德豪指出，若然法庭容許被告更改認罪答辯，必須要有非常確實的證據。本案有關控罪定立的原意，是要懲罰酒後駕駛，若被告僅因不清醒就可以拒絕提交樣本，會與條例的定立原意背道而馳。

清洪只說坐監機會不大

鄧官其後質疑，若一名資深大狀承認「誘使（induce)」被告認罪，法庭是否有足夠理由批准其推番答辯。控方即回應稱，清洪只是說坐監的「機會唔大」，即「很有可能（Likely）」，非「唔會坐監」。故此，無論清洪如何「induce(誘使)」都只是「likely(好有可能）」。

楊明由認罪至推翻決定的經過。(詳見下圖)

+ 2

法律意見只關於判刑

再者，清洪給予被告的相關法律意見只是關於判刑，而非控罪的條文、內容，或辯方擁有的證據有關。另法庭事實上並不清楚清洪當時的說法是否「實牙實齒，無彎轉」，或被告究竟有沒有因其說話而改變答辯。

辯方強調楊醉酒非故意不提供樣本

辯方則指強調被告當時醉酒，故未能得知及理解警方要求酒精測試，而非故意拒絕提供血液樣本作化驗。惟鄧官指出條例訂立的原意為防止、懲罰酒後架駛，而若按照辯方的說法是否「越醉越可以逃避責任」。辯方回應稱，根據《道路交通條例》第39C條，若被告可能沒有能力有效地同意抽取血液樣本，警務人員亦可要求醫生從某人抽取血液樣本。

案件編號：ESCC2365/2020

事發經過。(詳看下圖)