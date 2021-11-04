中大學生會解散｜畢業禮校園現抗議直幡　學生拉橫額被保安包圍

香港中文大學今日（4日）舉行畢業典禮日，亦是中大學生會宣布解散後首次畢業禮。中大學生報貼文稱，今早校內有人張掛疑似不滿學生會被打壓的抗議橫額，在學生事務中心所在的范克廉樓外牆及聯合書院水塔附近分別出現「還我學生自治」及「員生共治，必先共議」橫額，有關橫額其後迅速被校方拆除。至中午，有學生於百萬大道展示「哀我中大」橫額，並提供白絲帶供自取。約半小時後，有關學生被保安包圍，學生事務處隨後介入交涉，最終學生被容許繼續展示橫額。

中大回應指，今早發現有人在范克廉樓懸掛橫額，證實該橫額未有經過申請程序，並可能影響路人安全，故將橫額拆除。



中大學生報指，有學生中午於百萬大道展示「哀我中大」橫額，其後被一度保安包圍，（中大學生報facebook）

中大學生報指，校方今日舉行頒授學士學位典禮，而校園內今早出現「還我學生自治」、「員生共治，必先共議」等抗議橫額，惟橫額於8時左右皆被拆除。另外，校內民主牆上亦出現抗議學生事務處的標語，不滿校方要求學生組織向校方登記。

中大：橫額未經申請 可能影響路人安全

中大回應指，今早發現有人在范克廉樓懸掛橫額，證實該橫額未有經過申請程序，並可能影響路人安全，故已將該橫額拆除。

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學生會10月初宣布解散

中大校方今年2月底與學生會「割席」，要求學生會註冊成為社團或公司，自行承擔法律責任。中大學生會10月初宣布解散，其後相繼有書院學生會宣告解散或全體幹事請辭。